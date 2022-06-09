Son dakika haber: Emekli akşama 8000 TL ödeme alacak

Emeklilere müjdeli haber geldi. Emekli maaşınızı bankalar üzerinden alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde sonuç alabilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. Emekli olan kişiler başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda mobil uygulama üzerinden akşam olsa bile bankanın çalışmadığı saatlerde kendi hesaplarını ödemeler alabilmektedir.

8.000 TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisi haricinde bankalar üzerinden daha önce Kredi kullanmış olan vatandaşlara Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 8000 TL'ye kadar kredi mevduat hesabı açarak artı para kullanmalarına imkan sağlamaktadır.

36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler eğer acil ihtiyaçları var ise banka şubelerine gitmeden Kredi başvurularını bankaların mobil uygulamaları üzerinden ve kendi internet bankacılıkları hesapları üzerinden yaparak hızlı bir şekilde düşük faizli ve masrafsız kredi kullanabilmektedirler. Bu işlemleri yapabilmeniz için kendi hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi alarak hangi banka üzerinden emekli maaşı alıyorsanız o bankadan kredi kampanyasına katılmak için şifreniz ile birlikte mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor.

Emekli 8000 TL ödeme

Emekli vatandaşları başvurularını gerçekleştirerek 8.000 TL'ye kadar ödeme olabilmeleri için şartlara uygun bir müşteri olması gerekmekte. İcralık ve avukatlık olan kişiler 8000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa emekli maaşı hesabı üzerinden bu işlemleri yapamıyor. İcralık ve avukatlık olan borçlarınızı kapattıktan sonra maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız kredi başvurunuzu banka şubesinden yaparak genel müdürlüğe göndermeniz gerekiyor ve borcu yoktur kağıtlarıyla birlikte Kredi siciliğinizi sıfırlamanız gerekiyor.

Daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullanan vatandaşlar ise şubelere giderek veya bankanın ATM'si üzerinden bankamatik kartı aracılığı ile kredi başvurusunu yapabilir onaylanan tutarı hemen kendi hesaplarına yatırabilir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın resmi internet sitelerine girerek güncel kredi faiz oranlarını öğrenebileceğiniz gibi diğer Kredi kampanyalarına da göz atabilirsiniz.

Yüksek limitli emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşları da borç kapatma kredisi verilecek

Yüksek limitli emekli kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar diğer bankadaki olan kredi kartı ihtiyaç kredisi ve varsa kredili mevduat hesabı borçlarını kapatarak tüm borçların tek bir yerde toplamak kaydı ile kamu bankaları üzerinden 36 ay vadeli 50.000 TL 50.000 TL üzerinde ise 24 ay vadeli borç transferi kredisi kullanabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden borç transferi kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kimlikleri ve gelir belgelerini yanına alarak en yakın banka şubesine giderek işlemlerini yapması gerekmektedir.