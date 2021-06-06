Kırmızı Oda Birinciliği Elden Bırakmıyor

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerinden esinlenerek kaleme aldığı eserlerinden uyarlanan ‘Kırmızı Oda’, TV8’de ekranlarına bambaşka bir soluk getiriyor. Yayınlanan 40’ıncı bölümü ile, AB ve 20+ABC1 reyting kategorilerinde birinci gelen ve cuma gününün en çok izlenen dizisi olan Kırmızı Oda birinciliği yine kaptırmadı.Cuma gününün çok izlenen dizisi olmayı başardı. Dizi, tüm kişiler kategorisinde ise Arka Sokaklar’ın ardından günü ikinci olarak tamamladı. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerinden esinlenerek kaleme aldığı eserlerinden uyarlanan ‘Kırmızı Oda’, TV8’de ekranlarında her cuma günü sevenleri ile buluşuyor. Dizi başladığı günden beri açık ara her hafta reytingde birinci oluyor.

‘Kırmızı Oda’nın 40’ıncı bölümünde; Zafer’in Vahit’in oğlu olduğunu öğrenen Mitra’ya (Melisa Aslı Pamuk) bu durum oldukça ağır gelecektir, kendisine çok yüklendiğini fark eden Doktor Hanım, Mitra’nın kendisini affedip hayata tekrardan başlaması ve düşüncelerini değiştirmesini söyleyerek Mitra’nın acısını yatıştırdı.

Yiğit Özşener’in canlandırdığı Zafer karakterinin, Mitra ile hikayesi de yarım kaldı. Zafer, hissetmiş olduğu eksikliği Doktor Hanım’la paylaşırken, eşi Nihal’e karşı yeni bir adım attı. Diğer yandan Zafer'in babası Vahit Bey, memleketine dönmeden önce ailesiyle beraber akşam yemeği düzenleyen Vahit (Uğur Yücel), yemekte aniden kalp krizi geçirerek yere yığılarak. Vahit karakterinin böylece rolü sonlandı. Vahit’in oğlu Zafer ile iletmiş olduğu veda mektubu ise Doktor Hanım’ı derinden etkiledi.

Sadi (Erkan Petekkaya),cam düşmanları tarafından kaçırılan Azra'yı kurtarmak için gittiği yerde silahlı çatışmaya girer ve Hamdi’ye doğrultulan silaha siper olurken vurulduğunu anlattı. Mahzenin sahibi olmak isteyen isteyen Hikmet’e tuzak kuran Miço Mehmet ve Sadi’nin duygu yüklü kavuşma sahnesi ise sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

‘Kırmızı Oda’ dizisi yeni bölümü ile 11 Haziran Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.