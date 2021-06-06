SGK Duyurdu! 2 Ayda Bir Sosyal Destek Ödemesi Olacak

Maddi destek ihtiyacı olan kişilere SGK üzerinden sosyal yardımlar devam edecek. Acil para ihtiyacı olan kişilere, SGK üzerinden 2 ayda bir 700 TL ödenecek. Bu destek çalışmayan ev kadınlarına ve işsiz olan genç işsizlere verilecek. SGK üzerinden verilen bu desteklere başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir, sizlere bu konu hakkında bilgiler verelim...

Ülkemizde kadın çalışan sayısı oldukça az olduğu için bazı sosyal yardım destekleri ile çalışmak için teşvik olmaktadır. Bu yardımlardan birisi de ihtiyaç sahibi olan kadın ve çalışamayan kişilere verilmektedir. 2 ayda bir 700 TL ödeme verilmektedir. Bu sosyal desteği almak isteyenlerde belirli şartlara uygun olması gerekmektedir.

Ne Kadar Ödeme Yapılıyor?

Bu yardım iki ayda bir olarak 700 TL verilecek. Eşi vefat eden kadınların alabilecekleri bu yardım son yapılan zam oranları ile 700 TL oldu. 2 ayda bir alacakları bu para ile ihtiyaçlarını giderebileceklerdir.Herhangi bir sigortası olmayan, maaş almayan kişiler, muhtaç durumda olmaları durumunda bu yardımdan faydalanabileceklerdir.

Hanedeki kişi başı gelirin asgari ücretin 3'de 1'i olması durumunda da bu yardımlar alınacaktır. Eğer böyle bir durumdaysanız, iki ayda bir verilen 700 TL aylık sizlerde sürekli olarak alabilirsiniz. Bu verilen destek tek seferlik değil, 2 ayda bir alacağınız bir ödenektir.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Eğer sizlerde bu desteklerden faydalanmak istiyorsanız, il ve ilçe belediyelerde bulunan sosyal yardımlaşma kurumlarına giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) başvuru yapacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olmaları durumunda bu yardımdan hemen faydalanabileceklerdir. Başvuru yaptıktan sonra değerlendirmeye alınacaksınız. Bu değerlendirme sonucunu sizlere bildirieceklerdir. Değerlendirme süresinde sizin ikamet ettiğiniz adrese gelerek soruşturma yapacaklardır. Onay alırsanız, destek almaya hak kazanacaksınız. Başvuru onayı sonrasında parayı PTT şubelerinden alabileceksiniz. Sosyal Yardım adıyla yatan bu paraların sorgulamasını ayrıca e-devlet sitesi üzerinden de yapabilirsiniz. E-devlet sitesi üzerinden yapacağınız işlemlerde sorgulama işlemleri ile birlikte ayrıca devlet destekli olarak verilen pandemi yardım parası içinde başvuru yapabilirsiniz.

Durumu olmayan ve işsiz olan kadınlara bu para yardımı haricinde belediyelerden ve kaymakamlıklardan gıda yardımı, yakacak yardımı, bebeği olanlara bez yardımı, çocuğu olanlara eğitim yardımı gibi birçok yardım verilmektedir. Sosyal yardımlaşmalara giderek veya muhtarlıklardan bu yardımları alabilirsiniz.