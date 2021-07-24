Kibariye, Eşinden İhanet Gördüğü İddialarına Yanıt Verdi!

Ünlü şarkıcı Kibariye, önceki gün Bodrum'da müzikseverler ve hayranları ile buluştu. 1999 senesinde dünya evine girdiği eşi Ali Küçükbalçık’ın kendisini aldattığı yönünde çıkan haberler hakkında açıklamalar yapan sanatçı dikkatleri üzerine topladı.

Kibariye eşi ile daha önce pek çok kez boşanma noktasına gelmiş ve ihanet iddiaları ile gündemde yer almıştı. Şarkıcı bu konu hakkında karı koca evde hallettiklerini ve kocasının kendisini çok sevdiğini söyledi. Kimse için yuvasını dağıtmayacağını ifade eden şarkıcı, hürmetkar bir yapısının olduğunu ve annelerinin onları böyle yetiştirdiğini belirtti. “Herkes kendine baksın” şeklinde ifadeler de kullanan Kibariye ihanet iddialarına da yanıt vermiş oldu.

Önceki akşam Bodrum'da bulunan bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı Kibariye, konser öncesinde basın mensupları ile bir araya gelip kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Muhabirlerin kendisine sorduğu sorulara yanıtlar veren sanatçı, pandemi döneminde tüm müzisyenlerin sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi. Fakat bu sürecin bitecek olduğunu ifade eden ünlü isim eski güzel günlerimize geri döneceğimizi de aktardı.

“Kocam Beni Çok Seviyor. Eminim, Son Kararım”

Şarkıcının eşi Ali Küçükbalçık, bir süre önce bir kadınla samimi bir şekilde görüntülenmiş ve ihanet iddiaları ile gündemde yer almıştı. Kocasının kendisini çok sevdiği ile ilgili emin olduğunu ve bunun son kararı olduğunu açıklayan Kibariye, ciddi olmayan bir şeyi kafasına takmayacağını ve evde iyi olduklarını söyledi.

Allah'ın erkeğinize sabırlı olun ve erkeğinize hürmet edin dediğini ifade eden ünlü şarkıcı Kibariye, kendi adına konuştuğunu ve kimsenin yanlış anlamaması gerektiğini söyledi. Herkesin kendine bakması gerektiğini ve daha sonra eleştiri yapabileceklerini ifade eden sanatçı “herkes mutlu olsun” dedi.

“1 Günlük Kaçamak İçin Boşanmam, Önemli Olan Sağlık”

Basında yer alan fotoğraflar hakkında açıklamalarda bulunan şarkıcı, o kızları tanıdığını ve eşinin akrabası olduklarını söylemişti. Bir süre önce de 1 günlük kaçamak için boşanmayacağını ifade eden Kibariye, önemli olan sağlıkları olduğunu belirtmişti.