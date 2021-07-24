Halil Sezai: “Kafam Güzeldi, Gerektiği Şekilde Dövemedim”

Ünlü sanatçı Halil Sezai, geçtiğimiz sene komşusunu darp etmesi hakkında gündemde uzun süre yer tutmuş ve Türk halkından tepki toplamıştı. Önceki akşam sahne alan sanatçı, skandal açıklamalarda bulundu ve komşusunu kafası güzel olduğu için gerektiği şekilde dövemediğini belirtti.

Yapmış olduğu skandal açıklamalar ardından duygusunun bu olduğunu ve yalan söylemediğini ifade eden ünlü şarkıcı hayranlarından tepki topladı ve şoka uğrattı.

İsyan şarkısı ve İncir Reçeli isimli film ile adını duyurarak büyük kitlelere ulaşan ünlü şarkıcı Halil Sezai, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövmüştü. Kameralar tarafından kayıt altına alınan görüntüler Türkiye'nin gündeminde uzun bir süre yer almış ve Halil Sezai büyük bir tepki ile karşılaşmıştı.

67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i tekme tokat dövmesi ardından 43 gün cezaevinde kalan şarkıcı, daha sonra yapmış olduğu açıklamalar ile adından söz ettirdi ve komşusunu kafası güzel olduğu için gerektiği şekilde dönmediğini aktardı.

Sanatçı dün akşam hayranları ile buluştu ve konser sırasında skandal açıklamalara imzasını atarak magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Komşusunu herkesin “amcacık” şeklinde tanıdığını fakat kendisinin onu gerektiği şekilde dövemediğini belirtti. Bunları neden söylediğini de bilmediğini ifade eden ünlü şarkıcı Halil Sezai, “bir dahaki sefere” şeklinde açıklamalar da kullandı. Duygusunun bu yönde olduğunu ve yalan söylemediğini ifade eden şarkıcı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ünlülüğe karşı bir insan olduğunu ifade eden Halil Sezai, Türkiye'de bu tip olayların günde 100 200 kere olduğunu fakat büyümediğini açıkladı. O kavga yaşanan günün yarısını hatırlamadığını ifade eden sanatçı, çok öfkeli de olmadığını fakat her şeyin bir anda geliştiğini belirtti. Konu hakkında detay vermek istemediğini belirten Sezai, bu olay sebebiyle hapis yattığını da belirtti.