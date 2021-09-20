Kerem Bürsin ile Hande Erçel Aşkı Devam Ediyor!

Geçen haftalarda final yapan ve Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Çal Kapımı dizisi en beğenilen projeler listesine adını yazdırmıştı. Kerem Bursin ve Hande Erçel gibi iki başarılı oyuncunun dizide rol alması da bir avantaj olarak görünmüş ve yurt dışında da büyük başarılar elde edilmişti.

Başrolde bulunan oyuncular dizi setinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Başarılı ikili haklarında çıkan aşk haberlerini uzun süre boyunca reddetmişti fakat gerçeklerin ortaya çıkması ise uzun sürmemişti. Ünlü oyuncular Maldivler tatiline çıkmış ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile dikkat çekmişti.

Çift, Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesinin final yapması ardından soluğu tatilde aldı. Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da bulunan başarılı oyuncular daha sonra İstanbul'a dönme kararı almıştı.

Bugün neredeyse boş vakitlerinin tümünü beraber geçiren Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti konuşulmaya devam ediyor. Yetenekli oyuncu Kerem Bürsin son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile magazin gündeminin üst sıralarında aldı ve hayranlarını mest etti.

Sanata karşı yeteneği ve tutkusu ile bilinen Hande Erçel, evinin bahçesinde resim yaparken sevgilisi Kerem Bürsin’in kadrajına yansıdı. Sevgilisinin fotoğrafını çeken Bürsin ise “günün en sevdiğim zamanı” şekline bir not yazarak adından söz ettirdi.

Sosyal medya hesabına yapılan paylaşımlara göre ikilinin aşkının doludizgin devam ettiği öğrenildi ve detaylar merak konusu oldu. Kerem Bürsin ile Hande Erçel çiftinin sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşım ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Kerem Bürsin’in yanı sıra başarılı oyuncu Hande Erçel de sosyal medya hesabından sıklıkla fotoğraflarını takipçilerine beğenisine sunuyor. Art arda paylaştığı fotoğraflar ile beğeni toplayan ünlü isim, sosyal medyada olduğu kadar magazin gündeminde de konuşuluyor.