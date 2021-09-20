21 Eylül 2021 Balık Burcunda Dolunay ve Burçlara Etkisi

Koç Burcu

Koç burçları 21 Eylül 2021 balık burcunda gerçekleşen Dolunay ile özel etkiler altında kalabilir. Kahraman ya da kurban gibi hissedilen ve korkup sınırlandırılan her durum bu süreçte mercek altına alınmalıdır. Yeni bir bakış açısı da işlerin tamamlanması için gerekli olabilir.

Boğa Burcu

Boğa burçları 21 Eylül 2021 balık burcunda gerçekleşen Dolunay ile geleceğe yatırım konuları ile ilgilenebilir. Aynı zamanda sosyal etkileşim ile ilgili çıkabilir ve bütüne katkıda bulunmak için çalışmalar yapılabilir.

İkizler Burcu

Kariyer hayatı bu dönemde ikizler burcu için oldukça önemli olacaktır ve yapılan işlerin hak ettiği değeri görmesi hedeflenen durum olabilir.

Yengeç Burcu

Yeni tercihler ve keşifler yapmak istemek bu dönemde gündem olabilir ya da mevcut düzen hakkında kafa karışıklığı yaşanabilir.

Aslan Burcu

Ait hissetmek ve sahip olmak gibi konular hakkında sorgulamalar gerçekleşebilir. Paylaşma, yardımseverlik gibi konular da bu dolunayda ön plana çıkacaktır.

Başak Burcu

Ortaklıklar, ikili ilişkiler ve aşk konuları gündemde olabilecektir ve geleceğe dair planlar başak burçları tarafından ön plana çıkabilir. Aynı zamanda 21 Eylül 2021 balık burcunda gerçekleşecek olan dolunayda denge ve adalet konuları daha ön plana çıkacaktır.

Terazi Burcu

Dolunay ile birlikte teraziler iş arkadaşlıkları ve iş hayatı ile ilgili işleri tamamlayabilir.

Akrep Burcu

Tutkuyu hissedecek olan Akrep burçları istedikleri konusunda net davranabilirse bu dolunay onlara aşkı getirebilir.

Yay Burcu

Mesleki hedeflere yönelik çalışmalar yay burçları için ön plana çıkabilir.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları seyahat iş ve eğitim konusunda yenilikler bekleyebilir ve planlarını gözden geçirebilir.

Kova Burcu

Maddi ve manevi zenginlikler hakkında yeniliğe işaret edecek olan Dolunay kova burçlarını pek çok açıdan etkisi altına alacaktır.

Balık Burcu

Balık burçları bu dönemde benliklerini özgür bırakmanın vaktinin geldiğini anlayabilir.