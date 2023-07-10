Büyük bir heyecanla perşembe akşamını bekleyen Kerem Bürsin hayranları oyuncu hakkında çıkan haberleri de titizlikle takip ediyor. Kerem Bürsin toplamda 2 sezondur televizyon ekranlarında proje yapmıyor ve bu durum sebebiyle sevenlerini üzüntüye boğuyordu. Ünlü oyuncu takipçileri tarafından yeni işi ile sabırsızlık içerisinde bekleniyordu. Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin hakkında elde edilen son bilgilere göre Ya Çok Seversen isimli televizyon dizisinde ünlü isim Ateş karakterine hayat verecek. Diğer dizilerinde olduğu gibi bu dizisinde de zengin bir adam olan Ateş karakterine hayat vererek seyirci karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu eğlenceli bir hikayesi bulunan dizide rol alacak.

Yeni dizisinde zengin bir adam olan Ateş’e hayat verecek olan ünlü oyuncu Kerem Bürsin projede partneri ile de dikkat çekti. Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan partnerliği projeyi bir adım öne atarken iki isim arasındaki uyum da merak konusu oldu. Seyirci grubunun sabırsızlığı dizinin fragmanları yayınlandığı zaman artış gösteriyor. Süre ilerlediği zaman Kerem Bursin tarafından hayat verilen karakterin detayları da öğrenildi.

1. bölümü ile 6 Temmuz Perşembe akşamında Ay Yapım imzalı olarak Kanal D ekranlarında izleyici grubu ile buluşacak olan Ya Çok Seversen dizisi merak ediliyor. Henüz yayın hayatına başlamadan ilgi çeken dizi özellikle başrol oyuncuları ile izleyici kitlesini meraklandırdı. Dizi başrollerde Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin'e bir araya getiriyor.

Yeni dizisinde eğlenceli bir karakter ile dizi hayranları karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Kerem Bürsin kimseye ihtiyacı olmadan yaşamayı bilen biri olarak dizide performans sergileyecek. Başına buyruk ve ailesinden gelen her şeyi reddetmiş olan Ateş karakteri ünlü oyuncu Kerem Bürsin tarafından canlandırılacak. Ateş karakterinin yolu bir süre sonra Hafsanur Sancaktutan tarafından hayat verilen Leyla ile kesişecek ve ikilinin aşkı konu edilecek.