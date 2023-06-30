Yayınlandığı ilk gün itibarıyla YouTube trendler listesinde zirvede yer alan ve 1. bölümü ile geçtiğimiz hafta ekranlara gelen Kendi Düşen Ağlamaz dizisi başarılı bir çıkışa imza attı. 2. bölümü ile ekrana gelmek için gün sayan söz konusu dizi projesi TRT 1 ekranlarında hayranları ile buluşuyor. Dizi projesinde babasının tekrardan evlenmesine engellemek için çeşitli eylemlerde bulunan Alize'nin sıcak ve renkli hikayesi ekranlarda yer alıyor. Alize babasının yeniden evlenmesini istemiyor ve bunun önüne geçmek için ani bir karar vererek onun onaylamayacağı bir gençle nikah masasına oturma kararı veriyor.

Alize karakteri eski hayatına ve babasına yeniden kavuşacağı umuduyla evine döner ancak bu defa büyük bir hayal kırıklığı onu beklemektedir. Bu karakter Serkan ve babasının işbirliğinden habersizdir ve öğrendiği gerçekler sonrasında büyük bir yıkıma uğrar. Yaşadıkları karşısında önüne iki yol çıkan Alize bu defa seçimini ise daha zor yoldan yapar.

Karakter evine dönerek yeni ailesine ve kendi ailesine asla pes etmeyeceğini göstermek isteyecektir. Serap da Alize karakterinin yeni evine dönmesi sonrasında büyük bir şaşkınlık geçirir. Ondan kurtulmak için eylemde bulunması gerektiğini düşünen Serap art arda öğrendiği gerçekler ile ne yapacağını bilemez bir hal alır.

Yeni hayatına ve evine alışmaya çalışan Ali ise bu sırada tek özgürlük alanı olarak gördüğü otelde çalışmayı sürdürür. O bölge Alize'nin Serkan'dan bağımsız olduğu tek yer olarak bilinmektedir. Fakat o bölgeyi kaybettiğini gördüğü zaman ise bu dayanılmaz bir durum olacaktır. Serap ile mücadelesi devam eden Alize Diğer taraftan Serkan'ı saklamak için de uğraş verecek ve bunu başarıp başaramayacağını araştıracaktır. 2. bölümü ile merak konusu olan Kendi Düşen Ağlamaz isimli televizyon dizisi projesi Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanarak TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaktadır.