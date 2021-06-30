Kefaret Dizisi Final mi Yapacak? Kefaret Final Tarihi

Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve son haftalarda reyting bakımından oldukça düşük sonuçlar alan Kefaret isimli televizyon dizisi ile ilgili tartışmalar devam etmekte. Diğer taraftan dizi, düşük reyting oranlara rağmen hala sezona ara vermeden devam ederken proje hakkında ilginç iddialar da ortaya atıldı.

Zülfü Livaneli'nin bir kitabından uyarlanan Kefaret isimli dizi Mert Fırat, Nurgül Yeşilçay ve Yurdaer Okur gibi birbirinden başarılı isimleri aynı yerde topluyor. Dizi başlarda oldukça iyi reyting oranları alırken son zamanlarda ise projenin izlenme oranlarında düşür yaşanması hayal kırıklığına uğrattı. TRT 1 Pazar akşamlarında Teşkilat isimli dizi ile ekranlara geldiği zaman bu süreç Kefaret için dönem noktası oldu ve seyirci kitlesinin çoğu Teşkilat’ı izlemeye başladı.

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Mesut Akusta ve Ezgi Baysal gibi başarılı oyuncuların rol aldığı teşkilat dizisinin yayına verilmesi ardından Kefaret isimli projenin de reyting oranlarında ciddi bir düşüş meydana geldi. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da azalma görüldü ve seyirci kitlesi proje hakkında paylaşım yapmamaya başladı.

Kanal ve yapımcı şirket de Kefaret dizisi ile ilgili bir yeniliğe gitti ve yayın günü değiştirildi. Kefaret’in yayın günü Pazar yerine Perşembe günü olarak seçildi. Bununla birlikte hem sosyal medya paylaşımlarında hem de reyting oranlarında yaşanılan düşüşe karşılık olarak sevilen dizi hakkında final kararı alınmaması şaşkınlıkla karşılandı.

Dizi hakkında son günlerde ise yeni bir iddia ortaya atıldı ve birinci sezonu ile beraber final yapacağını ve ikinci sezonda ekranlarda yer almayacağı söylenildi. Kefaret isimli başarılı televizyon dizisinin sona ereceği tarih hakkında ise resmi bir açıklama yapılmazken konu hakkında ayrıntılar merak konusu oldu. Bu hafta 32. yeni bölümü ile hayranları karşısına çıkacak olan dizinin bu sezonda final yapıp ekranlara veda edeceği konuşuluyor.