1 Gün Sonra Her Şey Değişiyor, Nakit Arayışı Olanlar İçin Kolay Yöntemler Başlıyor, En Az 5000 TL Alacaksınız

İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilerde banka şubelerine gitmeden en az 5000 TL en fazla da 100000 TL'ye kadar kredi kullanabileceksiniz. Daha önceki yıllarda banka müşterisi olmamanız durumunda bankanın hesabını açmanız gerekiyordu. İnternet bankacılığı ile birlikte bu şekilde kredi kullanabiliyordunuz eğer artık bankalar üzerinden kredi onayı alırsanız ve bankada hesabınız yoksa banka şubelerine gitmenize gerek yok. Kredi onayı aldığınız banka şubesinin mobil uygulamasını indirerek buradan yeni bir hesap oluşturma işlemleri talebinde bulunacak ve hesabınızı oluşturduktan sonra internet bankacılığı aracılığı ile kredinizi kullanacaksınız.

Bankalar hesap açma işlemlerini artık banka şubelerine gelmeden de internet üzerinden yapıyor ve mobil uygulamalar üzerinden müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşerek kimliğinizin tarattıktan sonra hesabınız açılmak için işlem başlıyor. Hesap açılışı sonrasında da bankalardan istediğiniz işlemleri internet bankacılığı üzerinden yapabilir, hesabınızı bu şekilde kullanabilirsiniz. Para gönderme para yatırma, para çekme gibi işlemlerinizde açtığınız hesap üzerinden yapabileceksiniz.

Bankalar, yapmış olduğu bu kampanya sonrasında vatandaşların merak ettiği konuların başında hangi bankalar üzerinden bu kredileri alabiliriz olmaktadır. Özel bankalar ve kamu bankaları ile birlikte ülkemizdeki katılım bankaları üzerinden kredi başvurusu yapabileceksiniz.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu

En kolay kredi onayı veren bankaların başında gelen QNB Finansbank, üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirli şartları uygun olması durumunda, kredileri hemen banka şubesine gitmeden internet üzerinden alabilirler. Dilerseniz bu bankaya başvuru yapmadan önce SMS ile hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmından TC kimlik numaranızı 50 30, Finansbank, SMS Kredi Başvuru numarasına atarak başvuruda bulunabilirsiniz. Onay olan kişiler banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden hesap açma işlemlerini tamamlayıp bir hesap açtıktan, sonradan kredi kullanım için uygulama üzerinden işlem yapabilirler.

Vakıfbank'tan mobil uygulama kredisi veriyor

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de mobil uygulaması olan kişiler kredi kullanabilirler. Eğer bu bankada hesabınız varsa hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Eğer hesabınız yok ise Vakıfbank mobil uygulamasını indiriniz. Vakıfbank mobil uygulamasını indirdikten sonra sizlere hemen sonuç verilecek ve sonuca göre, kredi onayını alabileceksiniz. Vakıfbank ile mobil uygulaması üzerinden hesap başvurusu yaparak hesabınızın onaylanması ardından internet bankacılığı şifresi alacak ve bu şifreyle giriş yaptıktan sonra Vakıfbank üzerinden kredi kullanabileceksiniz. Alacağınız kredilerde banka 36 ay vadeye kadar sizlere işlem yapacak ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi kullandıracaktır.

