Kazara Aşk Levent, Bergen Filminde! Çağdaş Tekin’den Yeni Proje

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kazaa Aşk dizisi eğlenceli sahneleri ile gözde olmuştu. Fakat hikayeye gösterilen ilginin azlığı sebebi ile reyting oranları düşmüş ve daha sonra olumsuz gelişmeler art arda yaşanmıştı. Star TV dizisi olan Kazara Aşk’ın düşük reyting oranları nedeni ile final yaparak ekranlara veda etmesi izleyici kitlesini üzen bir gelişme olarak görülmüştü. 13. yeni bölümü itibarı ile final yapma kararı alan dizi, her ne kadar erken veda etse de hikayesi ilgi çekiciydi.

Ümit Kantarcılar ile Sude Zülal Güler isimli oyuncuların başrollerde bulunduğu Kazara Aşk dizisinde Çağdaş Tekin isimli oyuncu da rol alıyordu. Levent Fırat karakterine hayat veren Çağdaş Tekin, dizide sergilediği oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Star TV dizisinde sergilediği performansla dikkatleri üzerinde toplayan oyuncunun daha sonra rol alacağı proje de ortaya çıktı ve detaylar merak konusu oldu.

Uzun bir süredir konuşulan, hakkında yorumlar yapılan fakat ertelenmekte olan Bergen dizisinde hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi Bergen filminin oyuncu kadrosuna Çağdaş Tekin'in de katıldığı öğrenildi ve detaylar merak edildi.

Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın acıların kadını olarak tanınan Bergen'e hayat vereceği ifade edilmişti. Bunun yanı sıra söz konusu sinema filminde önemli isimler de yer almakta ve Ergen'in eşi Halis Serbes karakteri Erdal Beşikçioğlu tarafından canlandırılacak.

1989 senesinde eşi Halis Serbest tarafından vurularak 30 yaşında öldürülen Bergen'in acı hikayesi sinema filminde herkesi etkileyecek ve büyük iz bırakacak. Oyuncu kadrosunda yer alacak isimler de öğrenilmeye devam ediyor ve Kazara Aşk dizisinde Levent karakterine hayat veren Çağdaş Tekin'in kadroya katıldığı öğrenildi. Tekin, Bergen'in küçük abisi Muhittin rolü ile seyirci karşısına çıkacak. Bunun yanı sıra Bergen'in annesi karakterine de Tilbe Saran hayat verecek.