Merve Oflaz’dan Yeni Dizi Müjdesi

Merve Oflaz isimli yetenekli oyuncu, Survivor yarışması ile büyük popülerlik kazanmış ve adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. Yarışma sonrasında dizilerde oyuncu olarak öne çıkan ve sergilediği performans ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ünlü isim, 4 sene boyunca Arka Sokaklar'da rol almıştı. Daha sonra Arka Sokaklar isimli televizyon dizisi projesinden ayrıldığını duyuran ünlü oyuncu hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.

Ünlü isim Merve Oflaz dizide Bahar komiser karakterine hayat vermiş ve 4 sezon boyunca ekranlarda yer almıştı. 15. sezon sonrasında ekibe veda eden ünlü oyuncu bu ayrılığı kendisinin istediğini de bir röportajında ifade etmişti. Çok yorulduğu için bu kararı aldığını açıklayan Merve Oflaz, bir kozmetik markasının etkinliğine katıldı. Katıldığı etkinlikte kadınlar için bakım yapmanın en önemli konular arasında bulunduğu açıklayan ünlü isim, önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Her zaman haftalık rutinleri olduğunu açıklayan başarılı oyuncu, saçına ve yüzüne çok iyi bakmaya çalıştığını söyledi. Kendi teknikleri olduğunu açıklayan Merve Oflaz, bakımın kadınlar için her şey anlamına geldiğini de söyledi. Bu sebeple elinden geldiği kadar kendine baktığını açıklayan ünlü oyuncu, merak edilenleri yanıtladı.

En az haftanın bir gününü insanın kendisine uyulması gerektiğini söyleyen oyuncu, diziden ayrılma nedeni de bu şekilde açıklamış oldu Arka Sokaklar isimli televizyon dizisinden ayrılmasının nedeni olarak kendisine zaman ayırmak istediğini söyledi.

Oyuncu, başka işler yapmak istediğini ve güzel bir şeylerin bulunduğun açıklarken yeni müjdelerin olabileceğini de belirtti.

Niyetinin biraz ara vermek ve daha sonra projeler ile yoluna devam etmek olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Merve Oflaz, bu aranın çok uzun olmayacağını da söyledi. Yeni projesi ile ilgili detay vermekten kaçınan ünlü oyuncu totem yaptığını ve bu sebeple açıklamayacağını da anlattı.