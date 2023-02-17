Bankalardan kredi çeken milyonlara müjde! O verdiğiniz paralarınız iade ediliyor! Kimse bilmiyordu!

Kimse bilmiyordu! Bankalardan kredi çeken milyonlara müjde! O verdiğiniz paralarınız iade ediliyor! Ekonomik şartların gittikçe kötüleşmeye başladığı şu günlerde yüz binlerce insan bankalardan bazı güzel haberler beklemektedir. Taşıt, bireysel ve konut kredileri çekmiş olanlar için önemli açıklamalar geldi. Bankaların sigortalarını iade edeceği bilgililer söz konudur. Çeşitli nedenlerden dolayı kredi çekmek durumunda kalanlar için bankaların adımları merak konusuydu. Özellikle konut kredisi yoğun biçimde alınmıştı. İşte bu yeni gelişmelerden sonra bu şart gerekli olmayacak ve daha önce para yatıranlar da miktarı geri alabilecek.

Kredi Çekenlerin Ödemeleri Geri Almasında Süreler

Geri alım sürecinde en kısa ve kolay yöntem cayma süresi içinde bu hakkın kullanılması olmaktadır. Sigortanın yaptırılmasını takip eden 15 günlük süre içerisinde sigorta şirketi ile iletişime geçmek gerekiyor.

Yetkili personele bu hizmeti almaktan vazgeçtiğinizi bildirmek suretiyle işleminizi yapabilirsiniz. Bunun haricinde size bu nokta hakkında bir bilgi verilmemiş ise başvuru süresi bir ay kadar uzayabilmektedir.

haber24.com özel haber