Kardeşlerim Nebahat Değişim Yaşıyor ve Seyirci Bu Durumdan Memnun

Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesi sezon finali için geri sayıma başladı ve dizi hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Milyonlarca izleyici Kardeşlerim dizisinin 3. sezonunu şimdiden heyecan içerisinde beklemeye başladı. Tecrübeli isimler ile genç oyuncuların bir araya geldiği projeden etkili bir sinerji ve güçlü bir hikaye bulunuyor. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen ikinci dizisi konumunda olan proje, 3. sezonda yaşanacak olan gelişmeler ile merak ediliyor.

Bu sezonda yayınlanan pek çok diziden çok daha başarılı işlere imzasını atan dizi Gönül Dağı dizisinin başarısının gölgesinde kalmıştı fakat yine yüksek izlenme oranları alıyordu. TRT 1 dizisi olan Gönül Dağı her ne kadar Kardeşlerim dizisinin önüne geçse de Kardeşlerim yine büyük başarılar elde ederek yayın hayatına devam ediyordu. Dizi dram ağırlıklı olarak ekranlara gelse de Nebahat karakteri sıklıkla eğlenceli biri olarak izleyiciyle buluşuyordu.

Nebahat karakteri Kardeşlerim dizisinde Simge Selçuk tarafından hayat veriliyordu ve karakter sergilediği oyunculuk performansı ile ilgi çekiyordu. Seyirci kitlesine keyif veren fakat dizinin arka planında kalan Nebahat karakteri dizinin sevilen oyuncuları arasında bulunuyordu.

Pek çok seyirci Simge Selçuk isimli oyuncuyu izlemeye doyamadı ve karakterden çok memnun olduğunu söyledi. Kendisinin çok eğlendiğini ve Nebahat karakteri ile de eğlendiğini açıklayan Simge Selçuk son zamanlarda karakterden daha çok keyif almaya başladığını anlattı.

Dizinin ilk bölümlerinde Nebahat karakteri dram konuları ile çok fazla öne çıkıyordu fakat son zamanlarda karakter daha eğlenceli bir noktaya gelmeye başlamıştı. Karakterin geçirdiği değişim seyirci kitlesi ve bir dizi üzerinde olumlu bir etki yaratırken herkes bu durumdan memnun oldu. Dizinin ilk bölümlerinde Nebahat karakterinin daha fazla duygusal sahnelerinin bulunduğunu açıklayan Simge Selçuk, Akif ile boşanma süreci geçirdiğini hatırlattı.