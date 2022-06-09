Gül Masalı Dizisinde Erdem Kaynarca ile Gülper Özdemir Buluşuyor

Gül Masalı dizisi Gülper Özdemir ile Erdem Kaynarca ikilisini başrolde buluştururken hikayesiyle de ilgi topladı. Kısa süre içerisinde ATV ekranlarında buluşacak olan Gül Masalı dizisi hem bir aşk öyküsü hem de bir dram hikayesi olarak ekranlarda yer alacak. Hikaye şehir hayatı yaşayan Gonca karakterinin Isparta'ya gidişi ile başlayacak.

Yaz dönemi için hazırlanan Gül Masalı dizisinin romantik komedi projesi olarak izleyici karşısına çıkacağı düşünülüyordu fakat projede güçlü bir dram hikayesinin de bulunacağı öğrenildi. Söz konusu dizide Toprak ile Gonca arasındaki aşk tutulmaları ekranlarda yayınlanacak ve proje romantizm yönü ile de sergilenecek.

Erdem Kaynarca ile Gülper Özdemir ikilisi şimdiden seyirci kitlesinden tam not aldı ve birbirlerine yakıştırıldı. Seyirci kitlesi iki ünlü oyuncunun birbirlerine yakıştıklarını düşünürken hikayenin başlamasını da sabırsızlıkla bekliyor. Bunun yanı sıra bir grup izleyici de yeni diziden Kalp Yarası dizisi havası aldığını belirtti ve iki dizi arasında hikaye noktasına benzerlikler olup olmayacağı merak konusu oldu.

Genç oyuncu Gülper Özdemir ise ATV ekranlarında çok güzel bir proje ile izleyici karşısına çıkacağı için memnuniyet duyuyor. Ünlü oyuncu daha önce yine ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi ile sevdikleriyle buluşmuş ve sergilediği oyunculuk performansıyla ilgi çekmişti. Yeni dizi Gül Masalı için de oldukça heyecanlı olan ünlü isim çok mutlu olduğunu ve çok heyecanlı olduğunu belirtti. Oyuncunun Gonca isimli karaktere hayat verirken Gonca karakterinin İstanbul'da yaşadığı sırada alacağı bir telefon ile yaşamının değişeceği de belirtildi.

Dizinin diğer başrol oyuncusu olan Erdem Kaynarca ise birkaç yıl önce yine ATV ekranlarında Gençliğim Eyvah isimli diziyle yer almıştı. Yeni dizinin kendisi için çok güzel bir geri dönüş olacağını ifade eden ünlü isim dizide Toprak karakterine hayat verecek.