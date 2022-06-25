Kardeşlerim Dizisi Oyuncusu Tokat Sahnesinin Perde Arkasını Anlattı

Ünlü oyuncu Simge Selçuk, Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesine Nebahat karakterine hayat veriyor ve başarılı oyunculuk performansı sergileyerek sevenleri ile buluşuyor. Dizinin renkli karakterleri arasından yer alan Nebahat karakterine başarılı bir şekilde hayat veren ünlü isim 2 sezondur Kardeşlerim dizisinde güçlü bir aile haline geldiklerini ifade etti.

Kardeşlerim isimli dizinin geçtiğimiz hafta 2. sezonu tamamlanmış ve dizi ekibi tatil yapmaya başlamıştı. Gelecek sezonda da devam edecek olan ve merak içerisinde takip edilen Kardeşlerim dizisinin ilk iki sezonda elde ettiği başarıyı tekrarlaması bekleniyor. Ünlü oyuncu Simge Selçuk ise projenin elde ettiği başarının arka planındaki detayları anlattı ve dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü isim, bir aile olduklarının altını çizdi ve kendisini sette çok rahat hissettiğini ifade etti. Yakın arkadaşlarıyla beraber bir iş yapmanın ve bu işi sevmenin kendisi için çok büyük bir şans olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, güzel bir ekibin bir araya geldiğini söyledi. Oyuncu kadrosu ile birlikte bir sürü mevsimler atlattıklarını ve bir sürü anılarının olduğunu açıklayan oyuncu aralarında çok güçlü ve büyük bir bağın oluştuğunu da belirtti.

Dizide Celil Nalçakan ile Simge Selçuk uyumlu bir şekilde görüntüleniyor ve dikkat çekiyor. Akif ile Nebahat karakterlerinin sahneleri Kardeşlerim dizisinde beğeni topluyor ve geniş bir seyirci kitlesi diziyi izliyor.

Yetenekli isim Simge Selçuk rol arkadaşı ile Kardeşlerim dizisinde tokat sahnelerinde yaşadıklarını anlattı ve dikkatleri üzerine çekti. O sahnelerde çok eğlendiklerini açıklayan Simge Selçuk, çok atmamaya çalıştığını söylerken rol arkadaşının ise “Vur, tamam” şeklinde sözler söylediğini ifade etti. Daha sonra her tokat sahnesi ardından arkadaşından üst üste özür dilediğini de ifade eden Simge Selçuk açıklamalarıyla dikkat çekti.