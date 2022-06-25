Erkan Petekkaya İddialı Bir Diziyle Dönüyor

Bir süre önce TV8 ekranlarında izleyici kitlesiyle buluşan ve pek çok ünlü oyuncuyu konuk olarak ağırlayan Kırmızı Oda dizisinde ünlü oyuncu Erkan Petekkaya Sadi isimli karakteri hayat vermişti. Sadi karakterinin dram dolu hayat hikayesini güçlü oyunculuk performansı ile canlandıran başarılı isim Erkan Petekkaya, diziye damga vurmuştu. Diğer konuk oyuncular gibi Erkan Petekkaya'nın hayat verdiği Sadi karakteri de uzun süre boyunca isminden söz ettirmişti. Gerçek bir hayat hikayesine dayanan Sadi karakterinin hikayesini başarılı bir şekilde canlandıran ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda dizisiyle dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın hayranları ünlü ismi bir dizide görmeyi çok istiyordu ve konu hakkında çeşitli sosyal medya paylaşımları yapılıyordu. Ünlü isim ise Sadi rolü ile bir nebze de olsa hayranlarının bu dileğini cevaplamıştı. Daha sonra Nehir Erdoğan ile başrolünü paylaştığı Sana Söz isimli bir dizide rol alan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya dizinin final yapması sonrasında hayranları ile vedalaşmıştı. Sana Söz dizisi kendisinden beklenen performansı gösterememiş ve dizi düşük reyting sonuçları almıştı. Ünlü oyuncunun ekrana yeni bir diziyle dönmesi bekleniyor ve bu dizi merak ediliyor. Konu hakkında öğrenilen son bilgilere göre Erkan Petekkaya'nın bu defa dijital bir dizide rol almasının söz konusu olduğu öğrenildi.

Çarpıcı bir hikayeye sahip olan Son Gün isim dizinin yapımcılığını Gold Film’in üstleneceği öğrenirken ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın da dizde rol alacağı konuşuluyor. Projenin toplamda 8 bölümden oluşacağı ve dizinin her yeni bölümünde farklı birinin ölmeden önceki son günlerine odaklanılacağı öğrenildi. Kırmızı Oda dizisinde olduğu gibi her bölümde farklı bir ünlü isim dizide rol alacak. Erkan Petekkaya'nın da dizide yeni bölümlerde rol alacak isimler arasında yer aldığı konuşuluyor.