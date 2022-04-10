İzmir’de Eşini Darbeden Kocaya “Haksız Tahrik” ve “İyi Hal” İndirimi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde boşanma aşamasında olan 49 yaşındaki Murat T., 39 yaşındaki eşi Irmak Kıvrak T.’yi darp ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanmıştı ve konu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Şahsa haksız tahrik ve iyi hal indirimden uygulandı ve bunun üzerine 2 sene 4 ay 3 gün hapis cezası verildiği bilgisine ulaşıldı.

Geçtiğimiz sene 16 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre Murat T. isimli koca eşinin çocuklarını kendisine karşı doldurduğunu öne sürmüş ve boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı siteye gelmişti. 3 çocuğu ile bahçede olan eşini yumruklayıp tekmelemeye başlayan koca daha sonra iyi hal indirimi ve haksız tahrik indirimi aldı. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan olayda Irmak Kıvrak T. isimli genç kadının darbedildiği ve daha sonra yere yığıldığı anlar dikkat çekti.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi ve Irmak Kıvrak T. isimli genç kadın Seferihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının bel kemiğinde 3 kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde de morluklar oluştuğu tespiti gerçekleşti. Olay üzerine genç kadın darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu ve genç kadının eşinin olaydan 10 gün sonra tutuklanarak cezaevine konduğu bilgisine ulaşıldı.

Murat T. isimli koca hakkında “hakaret”, “tehdit”, “eşini kasten nitelikli yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından 13 seneye kadar hapis istemiyle Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Murat T. isimli şahsın 36 gün cezaevinde kaldığı öğrenildi ve davanın ikinci duruşmasında tahliye edilen koca gündemde yer aldı.

İfadesine başvurulan Murat T., oğullarından birinin elinde boks eldivenleri ile oynamaya başladığını söyledi ve kendisinin oğluna sarılıp öpmek istediğini belirtti. Oğlunun kendisine “Beni neden dövüyorsun? Sen kötü bir babasın.” dediğini açıklayan şahıs durumun böyle olmadığını anlatmak istediğini belirtirken daha sonra oğlunun evinden ağlayarak gittiğini söyledi.