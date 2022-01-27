Kanunsuz Topraklar’da Yeni Döneme Giriş Yapıldı

Son haftalarda ekranlara taşıdığı bölümleri sebebi ile reyting problemleri yaşayan ancak ekranların sevilen dizileri arasında bulunan Kanunsuz Topraklar dizisi tatsız günler ile mücadele etmeye çalışıyor. Fakat güncel olarak dimdik bir şekilde yayın hayatına devam eden proje ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Projenin yapımcısından dizide yepyeni bir dönemin başladığını duyurması dikkat çekti ve yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.

Fox TV ekranlarında Çarşamba akşamlarında izleyici karşısına çıkan Kanunsuz Topraklar dizisi Sadakatsiz isimli rakibi olmadan yayınlandı. Fakat en güçlü rakibinin yayında olmaması avantajından yararlanmaya başaramayan Kanunsuz Topraklar, dün akşam ekranlara taşıdığı yeni bölümünde adeta hayal kırıklığına uğrattı ve izlenme oranlarında ortalama altında sonuçlar elde etti. Sadakatsiz dizisinin yayınlanmadığı günde Kanunsuz Topraklar isimli televizyon dizisi projesinin ortalama altına reyting sonuçları alması dizi hayranlarını hayrete düşürdü ve projenin böyle bir fırsattan yararlanamaması üzüntüyle karşılandı.

Yaşanan gelişmelerin bu yönünde olması akıllara bazı soru işaretlerini getirdi ve elde edilen sonuçlar nedeniyle dizinin final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Gold Film patronu olan Faruk Turgut ise bu konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve merak edilenleri yanıtladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Kanunsuz Topraklar dizisi ile ilgili merak edilen bir paylaşımda bulunan Faruk Turgut, dizinin yeni bir evreye geçtiğini belirtti. Projede madenlerin yabancılardan kurtarılması ardından Gülfem ile Davut aşkına odaklanılacağı da söylenildi. Seyirci kitlesini keyifli bölümlerin beklediği açıklanırken “Bizi izlemeye devam edin” şeklinde ifadelerde kullanıldı.

Faruk Turgut tarafından gerçekleşen bu sosyal medya paylaşımı dizi hayranlarının yüreğine su serpti ve projenin final yapıp yapmayacağı hakkında akıllarda soru işaretine yer kalmadı. Yapılan bu açıklama sonrasında çok sayıda dizi hayranı da çeşitli yorumlarda bulundu ve düşüncelerini belirtmeyi ihmal etmedi.