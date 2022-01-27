Her Üniversite Öğrencisine 100 bin TL Hibe Verilecek! Bu Hibenin Tek Şartı Şehrin Kırsalında Yaşamak! Başvurular İçin Acele Edin!

Kırsal bölgelerde yaşayan veya yaşamayı taahhüt edebilen üniversitelerin hayvancılık ormancılık Tarım Gıda ve Su Ürünleri bölümlerinden mezun olan vatandaşlara 100 bin TL hibe verilmesi planlanıyor.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında dahil edilerek gerçekleşmesi planlanan kırsal kalkınmada uzman kişilerin desteklenmesi projesi geçtiğimiz yılda yapılmış ve proje kapsamına Meslek Yüksekokulu ve üniversitelerin mezun olan kişilerin köylerde yaşayıp tarım ve hayvancılığa yönelmesi kapsamı ile birlikte 100 bin TL'ye kadar maddi destek verilerek hibe edilmiştir.

Kırsal kalkınmada uzman kişilerin desteklenmesi projesi dikkat çektiği için projenin 2020-2024 yılları arasında da Düzce'de devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Bu projeye göre üniversitelerin veya ilgili meslek yüksek okullarının su ürünleri, tarım, hayvancılık bölümlerinden mezun olan kişileri uzman el kapsamında yetiştirmek. Bu proje ile birlikte bu bölümlerden mezun olan kişiler hem kendi mesleklerini yapabilecek hem de bu işleri uzman kişiler yapmış olacak. Bu proje kapsamında bu meslekleri icra edecek olan kişiler öncelikle hem kırsal alanda yaşamalı veya kırsal alanda yaşamayı taahhüt etmeli. Eğer bu kişiler kırsal alanda yaşıyorsa veya kırsal alanda yaşamayı taahhüt ediyorlarsa 100.000 TL hibe verilecek. Bu projenin ilk ayağı 2022-20224 yılları arasında yapılması planlanan Düzce.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılmış olan açıklamada kırsal kalkınmada uzman ellerin desteklenmesine ilişkin karar doğrultusunda 2022 ve 2024 yılları arasında Düzce'de kırsal bölgelerde yaşayan veya yaşamayı taahhüt etmiş olan gençlere meslek yüksekokulları ve üniversitelerin tarım ormancılık Hayvancılık Gıda ve su ürünleri eğitimi almış olan bölümlerden mezun olan kişilerin kapsamında uygulanacak olan bitkisel üretim hayvansal üretim su üretimi su ürünleri üretici mi tıbbi ve aromatik bitki üretimi yöresel ürünler gibi Bu ürünlerin depolanması paketlenmesi işlenmesi gibi projelere yönelik hibe desteği verilmesine ilişkin hususları kapsar denilmişti.

Sizlerde üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olduysanız ve Düzce'de kırsal bölgede yaşıyorsanız veyahut yaşamayı taahhüt ediyorsanız 100 bin TL'lik hibe desteği ne başvuruda bulunabilirsiniz.