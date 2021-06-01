Kanunsuz Topraklar Dizisi Ne Zaman Başlayacak, Konusu ve Detayları

Fox TV ekranlarına, kadrosu ve senaryosu ile şimdiden çok konuşulacağa benziyor. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplayan Kanunsuz Topraklar dizisi ile ilgili detaylar şimdiden merak edilmeye başlandı. İzleyiciler tarafından ne zaman yayınlanacağı merak konusu olan dizi için şu an net bir tarih söylemek mümkün olmasa da dizinin hazırlıkları son sürat devam ediyor.

Peki, Kanunsuz Topraklarda dizisi ne zaman başlıyor? Dizinin konusu ne ve başrol oyuncuları kim? Merak edilen bütün detaylar haberimizde.

Dev bir prodüksiyon ile son derece titiz bir şekilde hazırlanan Kanunsuz Topraklar dizisinin müzikleri Aytekin Ataş tarafından hazırlanacak.

Faruk Teber'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Kanunsuz Topraklar bir dönem dizisi olarak izleyicileri ile buluşacak. Kanunsuz Topraklar dizisinin başrol oyuncuları ise belli oldu. Dizinin başrol oyuncuları başarılı oyuncu Uğur Güneş ve güzel oyuncu Esra Bilgiç olarak belirlendi. Merak ile beklenen dizinin ilk bölüm çekimleri Zonguldak'ta başlayacak ve daha sonra çekimler İstanbul'da devam

Senaryosunu Zülküf Yücel’in kaleme aldığı Kanunsuz Topraklarda dizisi izleyicileri ile buluşmak için gün sayıyor. Son derece titiz bir hazırlık süreci geçiren dizinin kostümleri ise Aynur Torun tarafından hazırlanıyor.

Kanunsuz Topraklar Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kanunsuz Topraklar ilk bölüm çekimleri Zonguldak'ta başlayacak ve daha sonra çekimler İstanbul'da devam

Kanunsuz Topraklar Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Dizi, FOX TV için ekranlarında izleyicileri ile buluşacak.

Kanunsuz Topraklar Dizisinin Konusu Nedir?

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Kanunsuz Topraklar’ın yapımcılığını Faruk Turgut üstlenirken senaryosunu ise Zülküf Yücel kalem alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Faruk Teber oturacak. Kanunsuz Topraklar başrol oyuncuları Uğur Güneş ve Esra Bilgiç olacak. Dizi de Zonguldak’ta kömür madeni işleterek zengin olan Malik beyin kızı Gülfem ile Kömür madeninde işçi olarak çalışan Davut arasındaki Zorlu Aşk anlatacak. Kanunsuz Topraklar dizisi İstanbul’da çekilecek, hikaye ise Zonguldak'ta geçecek. 1940'lı yıllarda geçen imkansız aşkı anlatacak olan dizi, zengin kız ve fakir oğlan hikayesi ile harmanlanıyor.