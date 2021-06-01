Kanunsuz Topraklar Dizisi Ne Zaman Başlayacak, Konusu ve Detayları

Fox TV ekranlarına,  kadrosu ve senaryosu ile şimdiden çok konuşulacağa  benziyor. Oyuncu kadrosu ile   dikkatleri üzerine toplayan Kanunsuz Topraklar dizisi ile ilgili detaylar şimdiden merak edilmey

Magazin 01.06.2021 - 12:43 01.06.2021 - 12:43 Berkay Keskin
Kanunsuz Topraklar Dizisi Ne Zaman Başlayacak, Konusu ve Detayları

Fox TV ekranlarına,  kadrosu ve senaryosu ile şimdiden çok konuşulacağa  benziyor. Oyuncu kadrosu ile   dikkatleri üzerine toplayan Kanunsuz Topraklar dizisi ile ilgili detaylar şimdiden merak edilmeye başlandı. İzleyiciler tarafından ne zaman yayınlanacağı merak konusu olan dizi için şu an net bir tarih söylemek mümkün olmasa da dizinin hazırlıkları son sürat devam ediyor.

 Peki, Kanunsuz Topraklarda dizisi ne zaman başlıyor? Dizinin  konusu ne ve başrol oyuncuları kim?  Merak edilen bütün detaylar haberimizde.

 Dev bir prodüksiyon ile  son derece titiz bir şekilde hazırlanan Kanunsuz Topraklar dizisinin müzikleri Aytekin Ataş tarafından hazırlanacak.

 Faruk Teber'in yönetmen  koltuğunda oturduğu, Kanunsuz Topraklar bir dönem dizisi olarak  izleyicileri ile buluşacak. Kanunsuz Topraklar dizisinin  başrol oyuncuları ise belli oldu.  Dizinin başrol oyuncuları başarılı oyuncu Uğur Güneş ve güzel oyuncu Esra Bilgiç  olarak belirlendi.  Merak ile beklenen dizinin ilk bölüm çekimleri Zonguldak'ta başlayacak ve daha sonra çekimler İstanbul'da devam

Senaryosunu Zülküf Yücel’in kaleme aldığı  Kanunsuz Topraklarda dizisi izleyicileri ile buluşmak için gün sayıyor.  Son derece titiz bir hazırlık süreci geçiren dizinin kostümleri ise Aynur Torun tarafından hazırlanıyor.

Kanunsuz Topraklar Dizisi Nerede Çekiliyor?

 Kanunsuz Topraklar ilk bölüm çekimleri Zonguldak'ta başlayacak ve daha sonra çekimler İstanbul'da devam

Kanunsuz Topraklar Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Dizi, FOX TV için  ekranlarında  izleyicileri ile buluşacak.

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Kanunsuz Topraklar Dizisinin Konusu Nedir?

FOX TV  ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Kanunsuz Topraklar’ın yapımcılığını Faruk Turgut üstlenirken senaryosunu ise Zülküf Yücel kalem alıyor.  Yönetmen koltuğunda ise Faruk Teber  oturacak.  Kanunsuz Topraklar başrol oyuncuları  Uğur Güneş ve Esra Bilgiç olacak.  Dizi de Zonguldak’ta kömür madeni işleterek zengin olan Malik beyin kızı Gülfem ile Kömür madeninde işçi olarak çalışan Davut arasındaki Zorlu Aşk anlatacak. Kanunsuz Topraklar dizisi İstanbul’da çekilecek,  hikaye ise Zonguldak'ta geçecek.  1940'lı yıllarda geçen imkansız aşkı anlatacak olan dizi,  zengin kız ve fakir oğlan  hikayesi ile harmanlanıyor.

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