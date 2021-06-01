Fransa’da 24 Saatte 10 Bin 675 Vaka

Fransa’da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 10 bin 675 yeni vaka tespit edildi. Bununla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 657 bin 572’e ulaşmış durumda.

Fransa’da koronavirüs sebebiyle vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplam vaka sayısının 5 milyon 657 bin 572 olduğu bildirildi.

Son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybettiği Fransa’da, toplam can kaybı ise 109 bin 358 ‘e ulaşmış durumda. Yoğun bakımda olan kişi sayısı ise 3 bin 38 kişiyken, toplam 16 bin 847 kişinin hastanede tedavi görmeye devam ettiği bildirildi.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 36 milyon 58 bin 481 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 25 milyon 315 bin 595'ine tek doz, 10 milyon 742 bin 886'sına ise iki doz aşı yapıldı.

Sağlık Kartı Uygulamasına Geçileceği Açıklanmıştı

Fransa’da 1 Haziran’dan itibaren kademeli normalleşme sürecinin başlanılması kararının kabulünden sonra ‘sağlık kartı’ uygulamasını içeren yasa tasarısı parlamentoya taşınmasının ardından oy birliği ile kabul edildiği bildirilmişti.

Uygulama, toplu etkinliklere katılmak için negatif Kovid-19 testi sonucu veya aşı belgesi ya da virüse yakalandıysa iyileştiğini gösteren bir belge beyan etmeyi zorunlu tutuyor.

Kovid-19 sağlık kartı uygulaması, 30 Eylül’e kadar geçerli olabilecek, sadece mesafe, maske ve hijyen önlemlerinin alınamadığı toplu etkinliklerle sınırlanacak. Uygulama, kişisel özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Diğer yandan muhalefetteki sol partiler, hükümete muğlak dayanaklarla önemli yetkiler verdiği gerekçesiyle yasayı Anayasa Konseyi'ne taşıyacağını duyurdu.

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumu'nun 26 Mayıs verilerine göre, ülkede 5 milyon 621 bin 696 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 109 bin 52 kişi yaşamını yitirdi.