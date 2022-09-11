Kanal D Yeni Dizi Müjdesi Verdi! Yargı’dan Sonra Yeni Proje Büyüleyecek

Sürpriz bir dizi Kanal D ekranlarında yayınlanarak seyirci kitlesi karşına çıkacak. Söz konusu yeni dizi projesinin ismi “O Kız” olarak açıklandı ve konu hakkında detaylar araştırıldı. Yeni dizinin Çarşamba akşamlarında seyirci kitlesiyle buluşacağı öğrenilirken dizinin yayın tarihi ise 21 Eylül olarak ifade edildi. Dizinin Kanal D ekranlarında yayınlanacak olması ise beklentileri arttıran bir gelişme olarak görüldü ve konu dikkat çekti. Camdaki Kız, Üç Kız Kardeş ve Yargı gibi başarılı projelerden sonra O Kız dizisi ekranlarda yayınlanacak. Kanal seyirci kitlesi karşısına 1 bölümünü çıkaracak olan diziye büyük önem veriyor ve iddialı bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesi bir süre önce final bölümünü yayınlayarak seyirci kitlesine veda etmişti. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve toplamda 2 sezon boyunca yeni hayatına devam eden Sadakatsiz dizisi kanalı da bir adım öne çıkarmış ve ilgileri üzerine toplamıştı. Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen gibi birbirinden başarılı 3 oyuncuyu başrolde buluşturan Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesi ekranların en sevilen dizileri arasında yer almıştı.

Sadakatsiz dizisi gibi Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi de çok başarılı sonuçlar elde etmiş ve geniş kitleleri peşinden sürüklemişti. 3. sezona başlayan Camdaki Kız dizisi geride bıraktığı ilgi çekici süreç ile de dikkatleri üzerine çekti. Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinin 3. yeni sezonunda da pek çok seyirciyi etkileyeceği düşünülüyor.

Geçtiğimiz sene Yargı dizisi ekran hayatına başlamış ve pazar akşamlarında yayınlanarak tüm denklemlerin değişmesini sağlamıştı. Yargı dizisi tıpkı Teşkilat isimli televizyon dizisi projesi gibi her zaman çift haneli reyting oranları elde etmişti. Haftalar boyunca birincilik koltuğuna oturan Yargı, Teşkilat dizisini geçmeyi başarmış ve her yeni hafta farklı bir sorunun peşinden gitmişti.

Daha sonra şubat ayında ise Üç Kız Kardeş dizisi yayın hayatına başlamış ve Kanal D bu defa televizyon dizileri konusuna kadar başarılı ve pek çok seyirciye sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. Kanalın dizi projeleri ile çok geniş bir seyirci kitlesini tekrardan kendisine çektiğine tanıklık edilmişti. Bunun yanı sıra Arka Sokaklar dizisi 16 sezondur yayın hayatına devam ederken kanaldan yeni dizi müjdesi geldi.

Sezin Akbaşoğulları İle Erkan Petekkaya gibi çok başarılı 2 oyuncağın başrolde bulunduğu O Kız isimli dizinin fragmanı yayınlandı ve seyircinin ilgisi ile karşılaştı. Dizide 45 yaşında olan bir adamın zekasının 5 yaşındaki bir çocuk gibi olduğu anlatılıyor. Erkan Petekkaya bu türde bir hastalığı bulunan birine hayat verecek ve dikkatleri üzerine çekecek.

Erkan Petekkaya geçtiğimiz sene Kırmızı Oda dizisinde çok güçlü bir oyunculuk performansı ortaya koymuş ve bu dizi ile de hafızalara kazınmıştı. Bu defa O Kız dizisiyle hasta bir adamı canlandıracak olan usta oyuncu Erkan Petekkaya heyecan içerisinde bekleniyor.

Usta oyuncu Erkan Petekkaya bu defa Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza attı ve izleyici karşısına bu şekilde çıkma kararı aldı. Dizinin fragmanının yayınlanması sonrasında seyirci kitlesi büyük bir duygu yükü oluştu. İzleyici grubu ise yeni dizinin yayın tarihi olan 21 Eylül Çarşamba gününü iple çekiyor.