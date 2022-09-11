Ziraat Bankası Emekli Olanlara Yeni Duyuru Yaptı! Emekli Maaşını Getirene 100.000 TL Ödeyecek...

Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 100.000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, 100000 TL'ye kadar kullandırmış olduğu bu kredilerde şartlara uygun olan vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu birşekilde ödeyecek ve onaylanan kredileri, istediğiniz zaman emekli maaş hesabınız üzerinden internet üzerinden de çekebileceksiniz.

100000 TL emekli kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak 24 ay vade ile kredi imkanı sağlanmaktadır. 100000 TL kredi kullanmanız durumunda diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi kredi kartı ve varsa kredili mevduat hesabı borçlarınızı da kapatmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. 100000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara başvuruları yapılması durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır.

100 bin TL Kredi

100 bin TL, Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine sadece kimliğinizle birlikte gitmeniz durumunda bireysel müşteri temsilcisi, sizlere kredi başvurusu yapacaktır.

Ziraat Bankası Bireysel Müşteri Temsilcisi üzerinden sizlere verilecek olan kredi başvuru formunu eksiksiz olarak dolduran, emeklilere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilir ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde banka şube, gişe işlemleri personeli tarafından kullandırılmaktadır.

Başvuru yapmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası üzerinden emeklı maaş alması durumunda kredi kartı kredili mevduat hesabı ve ihtiyaç kredisi haricinde konut kredisi ve taşıt kredisinde düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilmektedirler.

Bankanın, güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, emeklinin artısı paketi faiz oranları ile birlikte Ziraat Bankasının resmi internet sitesi üzerinden kredi hesaplamanız da kolay birşekilde yapabilirsiniz.