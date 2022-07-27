Beşiktaş Taraftarını Üzen Transfer! O Kişi Rangers’a Gidiyor

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferini resmi olarak KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlı ekip tarafından yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki futbolcu, İskoçya ekibi Rangers ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Milli futbolcunun bonservisi için 4 milyon Euro garanti ücret ve 2,25 milyon Euro bonus ödenecek. Rıdvan Yılmaz Rangers'tan başka bir takıma transfer olursa Beşiktaş bu transferden yüzde 20 pay alacak.

Beşiktaş sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın 4 milyon Euro garanti ücret ve 2.25 milyon Euro bonus ücret karşılığında İskoç ekibi Rangers'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlı takım Rıdvan'ın bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alacağını da duyurdu.

Milli futbolcunun transferini kulübün resmi internet sitesinden duyuran Rangers genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti. Kulübün altyapısında yetişen futbolcu Beşiktaş’ın kampından ayrılırken duygusal anlar yaşarken kulübü Rıdvan Yılmaz için Twitter'da bir video paylaşarak "Ayrılıklar da sevdaya dahil, yolun açık olsun" notunu ekledi. Beşiktaş ayrıca, Rangers’a transfer olan genç futbolcu için bir de teşekkür mesajı yayınladı.

Yayınlanan teşekkür notunda Beşiktaş Futbol Akademisinde yetişen Rıdvan Yılmaz’ın 2018-2019 sezonundan beri Beşiktaş A takımının forması giyerken kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olduğu belirtildi. Sahada gösterdiği iyi performansıyla taraftarların, beyefendi kişiliği ile tüm futbolseverlerin beğenisini topladığı ifade edildi. BJK’nin Türk futboluna hediyesi olan Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa yolculuğunda Beşiktaş’ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğine inandıkları vurgulandı. Rıdvan Yılmaz'a teşekkür edildi ve futbol kariyerinde sonsuz başarılar dilendi.

Rıdvan Yılmaz’ın yeni kulübü Rangers hakkındaki fikirleri de taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Rangers taraftarları hakkında güzel duyumlar aldığını ifade eden genç futbolcu, Ranger taraftarının önünde oynamak için sabırsızlandığını söyledi.