Kalp Yarası’nda Bir Gerçek Daha Ortaya Çıkıyor! Ayşe İtiraf Edecek

Pazartesi akşamlarının sevilen dizi projesi Kalp Yarası, seyirci kitlesini etkilemeye devam ediyor. Dram kategorisinde televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan ve hayranlarının kalbini çalan Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesi, oyuncuların performansları ile de adından söz ettiriyor. Atv' nin doğru bir tercih yaptığını her bölümde gözler önüne seren dizi ilgi topluyor.

Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan gibi birbirinden başarılı iki oyuncuyu başrolde buluşturan Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesi, her yeni bölümde dizi izleyicilerinin heyecanını arttırmayı başarıyor. Ferit ile Ayşe karakterlerinin uyumu da oldukça beğeni toplarken dizi her yeni bölümde takipçi sayısını da arttırıyor.

Projenin başarılı oyuncusu Yağmur Tanrısevsin tarafından hayat verilen Ayşe karakteri dizinin 5. yeni bölümünde Ferit ile yapmış olduğu evliliğin sahte olduğu itirafında bulunacak. Dizi izleyicileri ise proje hakkında yorumlarda bulundu ve Ayşe'nin Ferit'ten ayrılmak istememesinin nedenin altında ona aşık olmasının yattığını söyledi.

Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesinin çekimlerine Antakya'da devam edilirken proje 2 Ağustos Pazartesi gününde yeni bölümünü ekranlara taşıyacak. Dizi hayranları Ferit ile Ayşe karakterlerine doyamadıklarını belirtirken yeni bölümlerde de daha fazla sahnelerin olması umuluyor.

Bir dizi hayranı Kalp Yarası hakkında yapmış olduğu yorumda Ayşe ile Ferit karakterlerine doyamadıklarını ifade ederken elbette olayların olacağını ancak Ayşe ve Ferit sahnelerinin artmasını ve güzelleşmesini istediklerini yazdı.

Dizi hayranları günlerdir yeni bölümü beklediklerini anlatırken proje hakkında yeni gelişmeler de merak içerisinde takip ediliyor. Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesinin sevenleri Pazartesi akşamlarını iple çekerken Ayşe ve Ferit karakterini de merak içerisinde bekliyor.

Bir dizi hayranı da Yağmur Tanrısevsin tarafından hayat verilen Ayşe karakterinin güçlü bir kadın olmasını takdirle karşılayarak yorumlarda bulundu ve Ayşe'nin kendisini ezdirmemesinin hoş bir durum olduğunu yazdı.