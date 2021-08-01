Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir ile Evlilik Açıklaması!

Başarılı şarkıcı ve Oyuncu Oğuzhan Koç, Alaçatı'da tatil yaptığı sırada objektiflere yansıdı ve muhabirler ile sohbet edip hakkında bilinmeyenleri anlattı. Alaçatı'da objektiflere yansıyan ünlü isim Oğuzhan Koç, magazinciler tarafından görüntülendi ve dikkatleri üzerinde topladı.

Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak ile beraber görüntülenen ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç muhabirlerin sorularına yanıt vermeyi de ihmal etmedi. Sizler için sevilen isim Oğuzhan Koç'un Alaçatı'da tatil yaptığı sırada yakın dostu İbrahim Büyükak ve ünlü sunucu Beyazıt Öztürk ile görüntülendiği sırada yapmış olduğu açıklama ile ilgili merak edilenleri yazdık.

İşte şarkıcı Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir ile evlilik konusu hakkında söylemiş oldukları ile ilgili detaylı bilgiler…

Ekim ayında yayınlanması planlanan sohbet programı ile ilgili açıklamalar gerçekleşti ve İbrahim Büyükak ile Beyazıt Öztürk'ün programı birlikte yapacakları söylenildi. Ünlü sonuncu Beyazıt Öztürk ve yakın dostu İbrahim Büyükak ile görüntülenen Oğuzhan Koç da aşk hayatı ile ilgili yorumlarda bulundu ve Demet Özdemir ile olan ilişkisi hakkında konuştu.

Ünlü şarkıcı ve sonucu Oğuzhan Koç, muhabirlerin sevgilisi Demet Özdemir ile ilgili sormuş olduğu sorulara yanıt verdi ve bilinmeyenleri anlattı. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle arasına nasıl olduğu hakkında açıklamalar yapan ve bir de fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcı, paylaşımı ile hayranlarını mutlu etmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu fotoğrafın yanı sıra evlilik hakkında da açıklamalar yapan Oğuzhan Koç, muhabirlerin sorusunu yanıtlamaktan kaçınmadı. Muhabirler, ünlü şarkıcıya Demet Özdemir ile evlilik düşünüp düşünmediği hakkında bir soru yöneltti ve şarkıcı vermiş olduğu yanıt ile dikkatleri üzerinde topladı.

Sevgilisi Demet Özdemir ile her şeyin yolunda olduğunu ifade eden Oğuzhan Koç, evlilik konusunda bir detay vermekten kaçındı ancak keyiflerinin yerinde olduğuna belirtti.