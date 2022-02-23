Alparslan Dizisi Zaferi ile Adından Söz Ettirdi

Pazartesi akşamlarında TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu isimli televizyon dizisi projesi dün akşam 14. yeni bölümünü ekranlara taşıdı. 14. bölümü ile beğeni toplayan proje günün en çok izlenen dizileri arasında yer aldı ve adından söz ettirmeyi başardı. Fahriye Evcen ve Barış Arduç gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrollerinde yer aldığı proje etkili bir şekilde sezona devam ediyor.

Etkileyici ve güçlü hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosu ile de TRT 1 ekranlarında Pazartesi akşamlarında izleyici karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi tüm izleyici gruplarında 14. bölümü ile günün en çok izlenen yapımı haline geldi. Bir kez daha adından söz ettiren proje, 3. kategoride de reyting birincisi oldu ve izleyici kitlesinden ne kadar çok beğeni topladığını gözler önüne serdi.

Dizinin 14. bölümünde önemli olayların ekranlara getirilmesi dikkat çekti ve Alparslan Büyük Selçuklu, yeni bölümü ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Alparslan masum insanları öldürdüğü iddiası ile suçlanmıştı ve sürmüş olduğu iz sayesinde masumların tutulduğu evi bulundu. Alparslan, Emir Bozan'ı söz konusu bu evde yakaladı ve kılıcını boynuna dayamayı ihmal etmedi. Fakat Bozan ise askerlerin sokağın tenha bir bölgesinde titreyen çocuğu gördüğünü söylerken çocuğun evi işaret ettiğini de belirtti.

Bozan’ın yapmış olduğu açıklama sonrasında Alparslan ona inanmadı fakat Gazne Devleti topraklarında olması sebebi ile bir şey de yapamadı. Alparslan ablası Şehver Sultan ile bir araya gelerek yeni hamlelerde bulundu. Bozan’ın masum olanları öldüreceğini söyleyen Alparslan o insanlara yardım etmek için atak yaptı ve yola koyuldu. 14. yeni bölümü ile oldukça heyecanlı ve ilgi çekici sahneleri ekranlara taşıyan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi izleyici kitlesinin kalbini çaldı.