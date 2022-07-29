Kaan Urgancıoğlu Nerede? Yargı Dizisinden Sonra Kayboldu!

Yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu bugüne kadar ses getiren pek çok yapımda rol almış ve performans sergilemişti. Ünlü isim geçtiğimiz sezonda çok konuşulan ve sezonun en iyi çıkışına imza atan Yargı dizisinde boy göstermiş ve savcı Ilgaz olarak sevenleri ile buluşmuştu. Peki Yargı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor, Yargı dizisi ne zaman yayınlacak? Dizide hayat verdiği karakter ile haftalara kazınan ve gönülleri yeniden fetheden ünlü oyuncu, her hafta ilgi içerisinde izleniyordu.

Bir süre önce sezon finali yaparak hayranlarına veda eden Yargı dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanmakta idi. Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Yargı isimli televizyon dizisi projesinin sezon finali yapması ardından yoğun çalışma temposunu geride bıraktı ve dinlenme sürecine girdi. Tatile çıkan ünlü oyuncu bu sıralarda sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile adından söz ettiriyor.

Sıklıkla sosyal medya hesabı üzerinden tatil pozlarını paylaşarak merak uyandıran ve adından söz ettiren Kaan Urgancıoğlu, bu defa nerede olduğunu yazmadı ve hayranlarının dikkatini çekti. Kaan Urgancıoğlu'nun hayranları paylaşılan fotoğraf altına çok sayıda yorum yaptı ve onun ünlü oyuncunun nerede olduğunu sordu. Kaan urgancıoğlu'nun yapmış olduğu sosyal medya paylaşımını gönderisinin altına gelen yorumlar “çok güzel, “Neredesin?” “Şahane savcım” şeklinde oldu.

Bir grup izleyici ise ünlü oyuncunun son paylaşımının altına Yargı dizisi hakkında yorumlarda bulundu ve dizinin artık başlaması gerektiğini yazdı. “Yargı dizisi artık başlasın” ve “özledik” şeklinde yorum yapan sosyal medya kullanıcıları dizinin yeni sezonunu merakla beklediklerini ifade etti. Yakışıklı oyuncu Aşk 101 isimli Netflix dizisinde Pınar Deniz ile partner olmuş ve güçlü bir ekran uyumu yakalamıştı. Çok iyi bir dizi çifti olan ikili Yargı dizisinde de birlikte rol almaya başlamıştı. Hukuk temalı proje yurt dışında da büyük bir ilgi görmüş ve bu durum Kaan Urgancıoğlu’na Türkiye sınırları dışında da pek çok yeni hayran kazandırmıştı.

Ünlü oyuncu Yargı dizisinin sezon finalinde Kaan Urgancıoğlu tarafından hayat verilen Savcı Ilgaz karakterinin yaşadıkları ile gündem olmuştu. Pınar Deniz'in canlandırdığı Ceylin ile evlenen ve daha sonra eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Savcı Ilgaz karakteri başına gelenler ile tartışılmıştı. Seyirci kitlesi birbirine delicesine aşık olan çiftin böyle bir şey yaşaması karşısında şaşkına uğramış ve neler olduğunu merak etmişti. Dizinin gelecek sezondan yayınlanan tanıtımlarına göre Ceylin karakterinin bunun neden ve nasıl yaptığı en çok sorulan soru olmuştu. Yargı dizisinin yeni sezon bölümlerinde Ceylin'in eşi Ilgaz'ı neden öldürdüğü ve olayların ı noktaya nasıl geldiği anlatılacak.

Kaan Urgancıoğlu Kimdir, Evli Mi, Kaç Yaşında, Nereli?

Bugünlerde Burcu Denizer ile birliktelik yaşadığı konuşulan Kaan Urgancıoğlu 8 Mayıs 1981 tarihinde İzmir'de hayata gözlerini açmıştır.

Burcu Denizer Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Burcu Denizer ile Kaan Urgancıoğlu Sevgili Mi?

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile birliktelik yaşadığı konuşulan Burcu Denizer’in New York'ta işletme okuduğu bilgisine ulaşıldı. Denizer’in Tarsus Amerikan Lisesi’nden mezun olması ardından İstanbul'a dönüp Bilgi Üniversitesi sosyoloji bölümüne başladığı fakat daha sonra okulun dondurduğu ve yurt dışına gittiği açıklandı. Kısa bir süre önce ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile yakalanan ve adı birliktelik dedikodularına karışan Burcu Denizer bu haberler ile bilgileri üzerine çekti.