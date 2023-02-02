Kalp Çarpıntısı Nedir, Neden Olur, Nasıl Geçer?

Pek çok sebeple ortaya çıkabilen bir durum olan kalp çarpıntısı kişilerin sıklıkla muzdarip olduğu bir sağlık problemidir. Bazı zamanlarda korkutucu olan ve oldukça rahatsız edici olarak bilinen kalp çarpıntısı yaşandığı anda kalbin atışı normalden daha farklı seyretmektedir. Kalp çarpıntısında kalp atış düzeyinin bozulması beklenen bir durum olmaktadır. Herkeste kalp çarpıntısı aynı şekilde görülmez ve bu durum yaş ile bağlantılı olarak değişiklik gösterebilir. Kalp çarpıntısı normal dışında oluşuyorsa kalp krizinin ya da ciddi bir hastalığı belirtisi olabilir ve psikolojik sebeplerde de görülebilir. Bazı durumlarda kalp çarpıntısı nefes alışverişini de olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir.

Egzersiz dışında normalde kişinin kalp atışının 100’ün üzerine çıkması normal olarak karşılanmamaktadır. Dolayısıyla ani bir şekilde 100'ün üzerine çıkan kalp atışı çarpıntı olarak isimlendirilir. Anlık olarak başlayıp geçiyorsa bu durum psikolojik olabilir fakat uzun süreli bir şekilde devam ediyorsa kalp çarpıntısı probleminin mutlaka incelenmesi tavsiye edilmektedir. Kalp çarpıntısına kalp rahatsızlıkları ya da çeşitli hastalıklar sebep olabilir. Gün geçtikçe stresli yaşam tarzı ve daha yorucu bir hayat kalp çarpıntısının ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Genellikle bu durum önce kalbi tetiklemektedir ve bu şekilde kalp çarpıntısı ortaya çıkmaktadır. Ciddiye alınması gereken bir konu olan kalp çarpıntısı yaşıyorsanız hiç vakit kaybetmeden doktora görünmeniz sizin için tavsiye edilmektedir.

Çeşitli sebepleri bulunan ve ani bir şekilde ortaya çıkabilen kalp çarpıntısı çoğu zaman kullanılan ilaçlar sonucunda oluşan yan etkiler, stres, panik atak, hormonlar, aşırı egzersiz ve stres ile ilgili ortaya çıkabilir ve bu şekilde görülebilir. Pek çok kişi kalp çarpıntısı başladığı zaman panik yapar ve çarpıntı bu durumda daha da kötüleşmektedir. Kalp çarpıntısı yaşadığınız zaman derin bir şekilde nefes almanız ve kendinizi rahatlatmanız önemlidir.

Genel olarak korkutucu olarak görülen ve herkesin hemen geçmesini isteyen kalp çarpıntısı önemli bir sağlık problemidir. Soğuk su içmek ve öksürmek kalp çarpıntısının geçmesine fayda gösterebilir ve bu sırada burundan derin nefes alarak ağızdan nefes vermek de işe yaramaktadır. Kalp çarpıntısı çoğu zaman panik atak ve stres yüzünden olur fakat vakit geçmesine rağmen çarpıntınız geçmiyorsa bu durum hakkında bir uzmanla görüşmeniz gerekmektedir.

Kalp çarpıntısı sadece kalp hastalıklarının bir belirtisi olabilir ya da bir psikolojik bir rahatsızlığın sonucu olarak da kendisini gösterebilir. Eğer çarpıntınız geçmiyorsa ve uzun süreli ise tehlikeli olabilir ve bu durum için bir uzmana danışmanız önerilir. Nefesinizin daralması, nabız yüksekliği, göğüste ağrı bayılma ve baş dönmesi kalp çarpıntısının belirtileri arasında yer almaktadır. Eğer siz de bu belirtileri görüyorsanız ya da bu belirtiler size devam ediyorsa mutlaka bir doktorla görüşmeniz gerekmektedir. Pek çok kişi kalp çarpıntısı başladığında sakin olması gerektiğini bilse bile bunu başaramaz ve panik yapmaya devam eder ancak bu durumdan kaçınmanız gerekmektedir.