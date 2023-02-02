Kalp Damar Sağlığına Hangi Besinler İyi Gelir?

Dünya genelinde hareketsiz yaşam ve yaş ortalamasının artmasıyla beraber kolesterol, kalp ve damar hastalıklarına sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra kolesterol kalp krizi ve felç gibi çok sayıda hastalığı tetiklerken karaciğeri de bitirmektedir. Beslenme düzeni ve sağlıklı yaşam ile birlikte kolesterolü düşürmek ise mümkün olmaktadır. Konu hakkında yapılan araştırmalara göre uygun bir diyet ile kalp damar hastalıkları üzerinde olumlu bir etki yaratmak mümkün olmaktadır. Felç olma riskini günde 7 gram lif yönünden zengin besinlerin tüketimi %7 oranında düşürmektedir. Lifli besinleri diyetinize ekleyerek günlük beslenme listenizi hazırlayabilirsiniz ve bu şekilde kolesterolü düşürebilirsiniz. Beslenme şeklinizi de yeni bir şekilde düzenlemenizle birlikte kalp damar hastalıkları riskini ortadan kaldırmanız da mümkün olacaktır. Sizler için haberimizin devamında kalp ve damar sağlığına iyi gelen muhteşem besinleri ve merak edenlere detaylı bir şekilde yazdık.

Kötü kolesterolü dengede tutmak kalp ve damar sağlığı için hayati bir önem taşımaktadır. Birçok organa yüksek kolesterol sinsi bir şekilde zarar verir ve bu şekilde pek çok hastalık da yüksek kolesterolün beraberinde gelir. Karaciğer yetmezliği kalp krizi ve felç gibi hastalıklara yüksek kolesterol sebep olabilmektedir. Kolesterol sinsi bir şekilde ilerler ve bu durumun ana sebebi ise tüketilen zararlı gıdalar olmaktadır. Fakat kolesterolü düşürmenin yolu daha sağlıklı gıdaları beslenme listemize eklemenizden geçmektedir.

Kalp damar hastalıklarının tedavisi ya da bu hastalıklardan korunmak için uygulanacak olan maddelerin başında ideal kiloya sahip olmak gelmektedir. İlk olarak bu durumu gerçekleştirmek adına yaşam tarzı değişikliğine gitmeniz gerekir ve hafif gıdalar içeren dengeli bir beslenme düzenine özen göstermeniz tavsiye edilir. Ancak tek bir besinden fayda beklemek ise sağlıklı bir vücut için elbette olanaksız olmaktadır ancak bazı besinler vardır ki bu besinler kalp sağlığına diğerlerine göre daha çok fayda gösterir.

Agresif yağ kısıtlamalarının ölüm oranında diyetin kalp sağlığı üzerindeki etkisini araştırıldığı çalışmalarda %30 ile 60 oranında bir azalma sağladığı ortaya çıkmıştır.

Kanda pıhtı oluşumunu da omega-3 yağ asitleri içeren besinler azaltır ve damar genişletici bir etki sağlar. Bunun yanı sıra kalp damar hastalıkları sonucunda gelişen ölüm oranında ters orantı olduğunu da balık tüketimi ortaya koymuştur.

Lifli gıdalar balık sebze ve meyve içeren besinler ile hazırlanmış olan bir beslenme listesine takip etmeye özen göstermeniz gerekmektedir. Bunun yanı sıra total yağ tüketimi ise diyet listenizi yüzde 30'unu geçmemelidir. Ağır hamur tatlılar yerine sütlü olan tatlıların, tatlı ihtiyacı duyulduğunda tercih edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra ideal kiloya ulaşmak alkol tüketimini kısıtlamak sigara içmemek ve fiziksel aktiviteyi arttırmak da yapılması gerekenler arasında yer almaktadır. Sarımsak da güçlü bir antioksidan olarak bilinir ve kan basıncı ile kan yağlarının düşmesinin önemli bir rol oynayarak adından söz ettirir. Bunun yanı sıra sarımsak tüketimi damar tıkanıklığının önlenmesinde de yardımcı olur.