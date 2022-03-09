Kaderimin Oyunu Yeni Bölüme Mahir'in Kararı Damga Vurdu

NGM Medya imzalı olarak izleyici karşısına çıkan Kaderimin Oyunu dizisi, Star TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşmaya devam ediyor. Cuma günü projenin yeni bölümünün ekranlarda yer alacağı açıklanırken başrollerinde Akın Akınözü, Sarp Apak ve Öykü Karayel'in yer aldığı Kaderimin Oyunu isimli dizi beğenilerek izleniyor. Oyuncu kadrosunun yanı sıra hikayesi ile de dikkatleri üzerinde toplayan Kaderimin Oyunu dizisi son bölümü ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Star TV'nin dizi için 2. sezon garantisi vermesi dizi hayranlarının rahatlamasına sebep oldu ve proje Cuma akşamlarında ortalama reyting sonuçları elde ederek adından söz ettirdi. Projenin 12. yeni bölümünde Mahir karakteri bir karar alarak dikkatleri üzerinde toplayacak. Sarp Apak tarafından hayat verilen Mahir karakteri Helin ile Cemal'in arasını düzeltmek için devreye girecek ve çok akıllı bir taktik uygulayacak. Yeni bölümde Mahir'in yapacakları hikayede önemli bir adım olarak görülecek ve Kaderimin Oyunu hakkında yaşanacak olan gelişmeler de merak ediliyor.

Geçmişinde hamilelik yalanı ortaya çıkan Helin ve Uğur’a çarpmasının görülen etkileri gittikçe büyürken en büyük darbeyi Cemal karakteri gerçekleştirecek. Cemal ile Ali'nin arasını düzeltmek için Mahir harekete geçecek ve Asiye ile Cemal bu hamlede zor durumda kalacak. Asiye karakteri tüm bu yaşananların etkisi ile iyice sıkışacak ve ilişkilerini daha fazla içinde tutamayacak.

Projen 12. yeni bölümü 11 Mart cuma akşamında izleyici karşısına çıkacak ve ekranlarda yer alacak. Dizinin yapımcılığı Nazlı Heptürk tarafından gerçekleşirken yapımı ise NGM Medya tarafından üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken projenin senaryosu ise Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınıyor. İki çocuğu ile beraber genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye karakterinin hayatı Kaderimin Oyunu dizisi ile ekranlarda yer alıyor.