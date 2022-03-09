İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Sebebiyle Okullar Tatil Edildi

İstanbul'da bu gece yarısından sonra yoğun kar yağışlarının etkili olacağı bilgisi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Kuvvetli soğuk havanın ve poyraz fırtınasının etkili olmaya başlayacağı şekilde bilgiler paylaşırken il genelinde 10- 20 santimetreye kadar kar kalınlığının beklendiği de söylenildi. Bunun yanı sıra 10 Mart tarihinden 14 Mart pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiği belirtildi ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Bunun yanı sıra Valilik işçi memur ve diğer personellerin yarın idari izinli olacağını da açıkladı ve yapılan bu açıklama dikkat çekti. Kentte alınan tedbirleri açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bazı uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi.

İstanbul il genelinde bu gece yarısı itibariyle Meteoroloji, kuvvetle yoğun kar yağışları, kuvvetli soğuk hava ve poyraz fırtınasının etkili olacağının tahmin edildiğini açıkladı. Yapılan bu açıklamaya göre İstanbul genelinde 10- 20 santimetreye kadar kar kalınlığının oluşacağı belirtilirken kentin kuzeyinde yoğun kar sağanakları sebebi ile 20 santimetreye kadar kar örtüsünün oluşacağı söylenildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre kar yağışlarının, soğuk havanın ve kuvvetli rüzgarın önümüzdeki gelecek hafta başına kadar devam edeceği şekilde bilgiler paylaşıldı. Ulaşımda aksamalar, don olayı, tipi, yağış, buzlanma ve görüş mesafesinde azalma, direk devrilmesi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği şeklinde bilgiler paylaşıldı. Bunun yanı sıra meteoroloji tahminlerini hatırlatan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tedbir uyarısı gerçekleştirdi.

Kentte etkili olması beklenen kar yağışı hakkında yarın itibarı ile tüm eğitim ve öğretim kurumlarının Pazartesi gününe kadar tatil olacağı İstanbul Valiliği tarafından açıklandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.