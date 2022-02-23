Kaderimin Oyunu Dizisinden Büyük Başarı Geldi

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kaderimin Oyunu ekranlara taşıdığı yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor ve etkileyici oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerinde topluyor. Dizinin akıbeti ile ilgili seyirci kitlesi ise bazı zamanlarda endişe duyuyor ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştiriyor. Duyulan bu endişe ise izlenme oranlarının bir miktar düşmüş olması sebebi ile meydana geliyor ve Star TV de yeni adımlar atarak bazı hamlelerde bulunuyor.

Projenin 9. yeni bölümü geçtiğimiz Cumartesi gününde izleyici karşısına gelmişti. Perşembe gününde ise dizinin kolaj bölümünün tekrardan izleyici karşısına çıkacağı açıklanmış ve yaşanan bu durum dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlanmıştı. Aynı zamanda Kaderimin Oyunu dizisinin Perşembe gününde kolaj bölümü ile ekranlara gelecek olması kanalın dizi için yeni bir gün arayışı içerisinde olduğunu da gösterebilir.

Kaderimin Oyunu dizisi cuma akşamlarında oldukça fazla sayıda dizini bulunması sebebiyle rekabet ortamında az şans elde ediyordu. Dizinin farklı bir günde yayınlanması durumunda daha iyi sonuçlar olabileceği şeklinde yorumlar gerçekleşti ve kanalın da bu yönde bir karar almadan önce denemeler yapabileceği görüldü.

Mart ayında dizinin final yapabileceği söyleniyor ve dizi hayranları da bu söylentilere sosyal medya hesaplarından yapmış oldukları yorumlar ile karşı çıkıyordu. Daha sonra bu söylentilerin asılsız olduğu ortaya çıkmış ve izleyici kitlesi de bu durum karşısında rahatlamıştı. Proje hakkında yurt dışında da gurur verici gelişmeler yaşandı ve yapılan sosyal medya paylaşımlarından Kaderimin Oyunu dizisinin çok ilgi çektiği görüldü.

Dizinin yurtdışı satışlarının iyi gittiği belirtilirken Star TV'nin de bu durumdan çok memnun olduğu belirtiliyor ve dizi yeni bölümleri ile ilgileri üzerinde topluyor. Kanalın elindeki en iyi program olarak gösterilen Kaderimin Oyunu dizisi yurtdışı satışları ile oyuncu kadrosuna da büyük bir moral vermekte.