Ziraat Bankası İstanbul Merkezde 100.000 TL'ye Kadar İcradan 3+1 Ev Satıyor. Ziraat Bankası icradan ev satışı ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası özellikle büyük şehirler olan İstanbul İzmir ve Ankara'da kendi Bankasından Kredi kullanılan ve ödeyemeyen kişilerin dairelerinin satışa çıkarmaya başladı. Ev sahibi olmak isteyen kişilerin sürekli olarak takip ettikleri bu ilanları Ziraat Bankası Kendi resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor. Ev almak isteyen kişilerin lanları arasında gösterilen İstanbul'daki 3 artı 1 100 bin TL'ye kadar olan ev satış ilanı Bugün oldukça ilgi gördü.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi ve ilan sitesi üzerinden de yapılan bu duyuru sonrasında ev sahibi olmak isteyen vatandaşların icradan bu evleri alabileceği duyuruldu. Ziraat Bankası İstanbul merkezdeki 100.000 TL ve 3 artı 1 olan bu evin alımı için şartları da açıkladı. Ziraat Bankası tarafından icradan satılan bu evleri alabilmek için ihaleye giriş yapmanız gerekiyor. Size yakın olan bir Ziraat Bankası şubesine giderek bu ilanları hakkında bilgi alabilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak icradan satılan evlerin listesini öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden de her gün güncellenen ilanları takip edebilir oturduğunuz yerde ki icradan satılan Ev ve araba gibi ilanları görebilir ve bu ilanlar için teklif verebilirsiniz. Ziraat Bankası belirli bir eşinat istedikten sonra sizlere ihaleye sokacak ve ihale tamamlandıktan sonra da eve üstümüze getireceksiniz.