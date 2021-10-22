Kaçış Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Yetenekli oyuncu Engin Akyürek, son olarak Sefirin Kızı isimli televizyon dizisi projesinde rol almıştı. Bu kez yeni dizisi olan Kaçış projesi ile tekrardan ekranlarda yer almak için hazırlıklarını sürdüren ünlü oyuncu, merak içerisinde bekleniyor. İrem Helvacıoğlu gibi çok başarılı bir isim ile partner olacak olan Akyürek, yeni dizisi ile adından söz ettirdi. Dizinin Disney Plus’ta yayınlanacağı öğrenildi ve çekimlere başlanılacak tarih de merak konusu oldu. Peki Kaçış dizisi ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dizinin hikayesinin ünlü oyuncu Engin Akyürek tarafından kaleme alındığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak edildi. 03 Medya ve Same Film imzası taşıyarak çekilecek olan dizinin toplamda 8 bölümden oluşacağı açıklandı. Kaçış dizisi oyuncuları kimdir? Disney Plus’ta yayınlanacak olan dizinin ilk Türk dizisi olacağı da belirtildi ve konu dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü.

Dizi hayranları nefeslerini tutarak Kaçış isimli dizinin ne zaman çekileceğini bekliyor ve proje hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Kaçış dizisi konusu nedir? Gazeteci Birsen Altuntaş ise Engin Akyürek ile İrem Helvacıoğlu'nun rol alacağı dizi hakkında önemli bilgiler paylaşarak seyirci kütlesinin merakını giderdi. Dizi çekimlerine 15 Ekim tarihi civarında başlanacağı açıklandı ancak daha sonra çekimlerin ertelendiği öğrenildi.

İrem Helvacıoğlu ile Engin Akyürek isimli iki başarılı oyuncu dizide iki savaş muhabirine hayat verecek. Helvacıoğlu, Zeynep isimli bir karakteri canlandıracak ve Engin Akyürek de Mehmet rolü ile ekranlarda yer alacak.

Dizi çekimlerinin Gaziantep ve civarında yapılacağı öğrenilirken yönetmenin ise Yağız Alp Akaydın olacağı bilgisine ulaşıldı. Hareketli çatışma sahneleri ile adından söz ettirecek olan Kaçış, heyecan ve merak içerisinde izleyici kitlesi tarafından bekleniyor. Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ise Sen Anlat Karadeniz isimli dizide elde ettiği başarıyı daha sonra sürdürememiş ve son projelerinde talihsizlik yaşamıştı.