Emeklilerin Hak Ettiği Ödemeler Bugün Hesaplara Yatmaya Başladı

Emekli olan vatandaşları yakından ilgilendiren sevindirici haber yayınlandı. Bankalar aracılığı ile işlemlerini yerine getirecek olan emekliler diledikleri ihtiyaç kredisinden anında yararlanabilecektir.

Emekli maaşı alan vatandaşlar kaymalardan yararlanmayı düşünüyor ise, emekli maaşlarını çektikleri hesap aracılığı ile işlemlerini yerine getirecektir. Öncesinde emekli maaşını almakta olan vatandaşlar ise bankalara maaşlarını taşımaları halinde 3 yıl boyunca bankadan maaş alacağını taahhüt eder ise 750 TL ile 2500 TL arasında bir promosyon almaya hak kazanmaktaydı.

Emekli promosyonundan faydalanan vatandaşlar 2.500 TL ve üzerinde işlem yapmaları halinde bankalar üzerinden kredi ve nakit avans başvurularını yerine getirmeye hak tanınmaktadır. Emekli olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmesi sonrasında onay alamamış oldukları bankalarca tespit edilerek, bu tespitin ardından emekli maaşını aldıkları hesaplardan dilediği zaman nakit avans kullanma hakkına sahip olacaktır.

Kamu bankaları ile özel bankalar tarafından başlatılan kampanyalar banka kredi siciline göre ve kredi notlarına bakılması ile işlemleri değerlendirerek, işlem sonucunda hemen 2.500 TL gibi bir nakit para imkanından yararlanabilecektir. Emekli maaşının alındığı hesap ile yapılacak işlemlerle beraber başvurunuzu yerine getirmelisiniz.

Vakıfbank Emeklilere Ödemeyi Hemen Yapıyor

Vakıfbank aracılığı ile emekli maaşlarını alan vatandaşlar emekli ödemelerinin hem banka şubesi hem de mobil uygulama üzerinden istenen zaman diliminde yapılmasına imkan sunulmaktadır. Vakıfbank’tan emekli maaşını almakta olan vatandaşlar ise nakit avans başvurusunda bulundukları gibi diledikleri zamanda mobil uygulama aracılığı ile kredi başvurusu ve kredi kartı başvurusunda bulunabilecektir.

İhtiyaç kredini almak isteyen vatandaşlar Vakıfbank üzerinden maaşlarını çekmeleri halinde mevcut maaşın 22 katına kadar dilediği zamanda onay alabilecektir. Vakıfbank’tan emekli maaşını çekmekte olan vatandaşlar ise 10 bin TL tutarına kadar artı para kullanma imkanı tanınacaktır. Kullanılmış olan 10 bin TL ise 12 ay süreyle nakit avans olarak geri ödemesi gerçekleştirilecektir.

Ziraat Bankası Ödemeleri Yapmaya bAşladı

Emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan vatandaşlar daha önceden yaptığı kredi başvurusuna onay alamamış ise banka üzerinden başvuruda bulunarak hızlı olarak onay alabilecektir. Ziraat Bankası şubeleri ile internet bankacılığı başvuruların yerine getirilmesi için sizleri beklemektedir.