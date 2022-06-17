Kaçış Dizisi İyiye Gitmiyor! Eleştiriler Çok Sert

Kaçış isimli dizi için geri sayım devam ederken projenin hikayesinin başarılı oyuncu Engin Akyürek tarafından kaleme alındığı ve oyuncu için büyük bir önem taşıdığı biliniyordu. Söz konusu projenin 14 Haziran tarihinde Disney Plus ekranında olacağı ifade edilirken dizinin ilk gösteriminin de yapıldığı öğrenildi. Fakat seyri grubundan biri dizi hakkında olumlu bir yorumda bulunmadı ve seyircinin yaşananlardan memnun olmadığı görüldü.

İrem Helvacıoğlu ve Engin Akyürek tarafından başrolleri paylaşılan Kaçış isimli projenin seyirci kitlesiyle buluşmasına 4 gün kaldı ve proje iddialı ve büyük tanıtımları ile merak uyandırdı. Disney Plus'ın ilk Türk içeriği olacak olan Kaçış dizisi oyuncular, yapım ekibi ve platform için büyük önem taşımakta.

Dün akşam Kaçış dizisinin 1. bölümünün ön gösterimi gerçekleşti ve gösterim dikkat çekti. Dizi oyuncuları ile birlikte televizyon eleştirmenleri, gazeteciler ve ünlü isimler de ön gösterime katılarak bazı yorumlarda bulundu. Bir Gün Gazetesi yazarı olan Tuğçe Madayanti Dizici, Kaçış dizisi hakkında önemli bir yorumda bulundu. Twitter hesabı üzerinden söz konusu proje hakkında bir paylaşım gerçekleştiren Dizici, projenin ilk bölümü hakkında oldukça sert olan yorumunu yaptı. Disney'in ilk orijinal yerli yapımının lansmanına dün gittiklerini ifade eden ünlü gazeteci Kaçış dizisinin 1. bölümünü izlediklerini ifade etti. İlk olarak yeni bir başlangıç yapılması sebebi ile ekipte bulunan herkesin umutlarını ve heyecanını tahmin edebildiğini açıklayan Dizici, kendi görevinin ise doğru konuşmak olduğunu belirtti. İzlediği şeye hala inanamadığını belirten Dizici, Kaçış dizisinin hikayesinin dalga konusu olacak kadar feci olduğunu yazdı.

Projenin hikayesi ise savaş fotoğrafçısı olan Mehmet ve farklı ülkelerden gelmiş olan bir grup gazetecinin araştırma yapmak için Ezidi köyüne gitmeleriyle başlamakta. Grup, dizide sınır ötesine gizli bir şekilde gidiyor ve gerçekleşen baskın sonucunda radikal terör örgütünün eline düşüyor. Dizide o grubun yaşadığı dramlar, kaçış hikayeleri ve değişimleri heyecanlı bir şekilde izleyici ile buluşuyor.