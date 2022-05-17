Kardeşlerim Yapımcısı Yeni Dizi Müjdesi Verdi

Kardeşlerim dizisi Atv ekranlarında yayın hayatına devam ederken ikinci sezonunu da başarılı bir şekilde tamamlamak için hazırlıklarını yapıyor. Söz konusu projenin oyuncu kadrosunda bulunan oyuncular çoğunlukla genç isimlerden oluşurken usta isimlerin de projede yer aldığı biliniyor. Başrollerinde Ahu Yağtu, Celil Nalkaçan, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete gibi başarılı oyuncuların bulunduğu dizinin yapımcılığı ise NG Medya tarafından üstleniyor.

Son zamanlarda Sefirin Kızı, Kardeşlerim ve Kaderimin Oyunu gibi birbirinden başarılı dizilere imza atan NG Medya’nın yeni bir proje üzerinde çalıştığı bilgisini ulaşıldı. NG Medya’nın Kardeşlerim dizisi sonrasında yeni bir proje hazırlığında olması magazin gündeminin üst sıralarında yer alan bir gelişme olurken yaşanacak olanlar da merak konusu oldu.

Yeni dizinin adının “Bir Küçük Günışığı” olacağı öğrenildi ve dizinin yönetmeni de dikkat çeken bir isim olarak seçildi. Güllerin Savaşı, Sen Anlat Karadeniz, Baba Candır, Sefirin Kızı, Kaderimin Oyunu, Hayaller ve Hayatlar ve Aşk Taktikleri gibi birbirinden başarılı projelere imzasını atan Emre kabakuşak isimli yönetmenin yeni dizinin yönetmeni olacağı bildirildi.

Yeni dizinin Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı öğrenilirken projenin etkili bir kadın hikayesi üzerine kurgulandığı da öğrenildi. Dizinin Temmuz ayının son günlerinde sete çıkması planlanırken eylül ayında yayınlanmasının da planlandığı yönünde açıklamalar gerçekleştirildi. Dizinin adının Bir Küçük Günışığı olması dikkat çekici bir konu olurken senaryonun ise Özgür Evren Heptürk tarafından yazılacağı öğrenildi.

Yönetmen Özgür Evren Heptürk uzun bir süredir sektörden ayrı kalmıştı fakat bu defa yeni dizi ile geri dönüyor. Başarılı isim Karadağlar ve Yüzleşme gibi uzun soluklu projelerde de yer alarak adından söz ettirmişti. Dizi için oyuncu seçimlerinin sürdüğü öğrenildi ve Bir Küçük Günışığı isimli dizinin ne zaman yayın hayatına başlayacağı merak konusu oldu.