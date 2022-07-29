QNB Finansbank'tan 5000 TL Hoşgeldin Ödemesi! Tüm Yeni Müşteriler Alıyor Kaçırmayın

QNB Finansbank'lı olup kredi kartı başvurusu yapan tüm banka müşterileri 5000 TL nakit ödeme alabiliyor. Detaylar haberimizde sizlerle...

QNB Finansbank'tan yepyeni kampanya duyurusu... İlk defa QNB Finansbank hesabı açacak olan yeni müşterilerine özel 5000 TL nakit ödeme yapacağını duyuran QNB Finansbank'a talep yağıyor. QNB Finansbank Mobil uygulaması üzerinden banka müşterisi olacak tüm vatandaşlara 5 bin TL'ye kadar, sıfır faiz ve komisyonsuz seçenekleriyle nakit avans imkanı sunuluyor. Kredi kartı başvurusu yapan tüm yeni QNB Finansbank müşterileri anında nakit avans 5000 TL ödeme alabiliyor! Detaylar haberimizin devamında...

QNB Finansbank'tan 5000 TL Nakit Ödeme

Yeni müşterilerine özel düzenlediği kampanyayı duyuran QNB Finansbank, 31 Temmuz 2022 tarihine kadar QNB Mobil uygulaması üzerinden yeni üye olan banka müşterilerinin tümüne 5 bin TL'ye kadar anında nakit ödeme yapıyor. Ödeme, taksitli olarak, sıfır faiz ve sıfır komisyon ile nakit avans üzerinden sağlanıyor. QNB Finansbank 5000 TL nakit ödeme fırsatından yararlanabilmek için QNB Kredi kartı başvurusu yapmak gerekiyor.

Son Tarih 31 Temmuz 2022

QNB Finansbank Mobil uygulaması üzerinden gerekli aşamaları geçerek "Temassız Müşteri Olma Teknolojisi" ile yeni QNB müşterisi olan tüm vatandaşlar 5000 TL'ye kadar faizsiz ve komisyonsuz anında nakit ödeme alabiliyor. 6 ay taksitle geri ödeme yapılabilen 5000 TL nakit avans fırsatı, ekonomik açıdan zorluk yaşayan ve acil nakit ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar için adeta "can suyu" niteliğide olacak.

QNB Finansbank'ın bu kampanyası 31 Temmuz 2022 tarihinde son bulacak. Son tarih olarak 31 Temmuz 2022 günü banka müşterisi olan tüm vatandaşlar bu kampanyadan yararlanabilecek.

Kredi Kartı Başvurusu Yapmak Gerekli

QNB Finansbank 5000 TL nakit avans imkanından yararlanabilmek için banka müşterisi olmanın yanı sıra ayrıca QNB Finansbank kredi kartı başvurusu yapmak da gerekiyor. Banka müşterilerinin 14 gün içerisinde kredi kartı başvurusunda bulunmamaları halinde 5000 TL nakit avans kampanyasından yararlanma hakları kayboluyor.