Kaan Urgancıoğlu ile Aslı Enver'in Filmine Eleştiri Yağmuru

Ünlü oyuncu Aslı Enver uzun bir süredir ekranlarda yer almıyordu ve ünlü oyuncunun hayranları Aslı Enver'in bir sonraki projesinin ne olacağını merak ve heyecan içerisinde bekliyordu. Netflix'te ünlü oyuncu Aslı Enver'in hayranlarını heyecanlandıran film yayınlanmaya başladı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Başarılı oyuncu İstanbullu Gelin dizisi sonrasına Babil isimli proje ile ekranlarda yer almış ve oyunculuk performansı sergilemişti. Hayranları ise ünlü ismi bir dizide görmek istiyordu fakat oyuncu bugünlerde Sen Yaşamaya bak isimli film ile gündemde yer alıyor. Bunun yanı sıra Cem Üzümcü ve İpek Bilgin ile rol aldığı Sırça isimli tiyatro oyununda da rol alan ünlü oyuncu yeni proje gelişmeleri ile dikkatleri üzerine topluyor.

Son günlerin çok konuşulan bir diğer oyuncusu Kaan Urgancıoğlu ile beraber başrolünde yer aldığı Sen Yaşamaya Bak filmi Aslı Enver'in hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme olarak yorumlanmıştı. Netflix'te yayınlanmaya başlayan Sen Yaşamaya Bak filminin tanıtımları bir süredir devam etmekteydi ve merak içerisinde beklemiyordu. Bugünlerde Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi Yargı isimli projede Ilgaz Savcı karakteri ile ekranlarda yer alan başarılı isim Kaan Urgancıoğlu ile Aslı Enver ekran uyumları ile dikkat çekiyor.

Filmde ölmek üzere olan bekar bir annenin oğlunu güvenebileceği bir kadına teslim etmeden önce yaşadıkları anlatılıyor fakat film eleştiri topluyor. Seyirci kitlesi Kaan Urgancıoğlu ile Aslı Enver'in ekran uyumunu beğeniyor fakat hikayeyi ise yeterli bulmuyor. Sosyal medyada Sen Yaşamaya Bak filmi hakkında eleştiriler ardı ardına sıralanırken filmi beğenen bazı izleyiciler de mevcut. Bunun yanı sıra Ben Ölmeden Önce isimli şarkıyı söyleyen Aslı Enver'in yeterince iyi olmadığı yönünde eleştirilerde yapılıyor ve bu durum dikkat çekiyordu. Uzun bir ara sonrasında seyircisiyle buluşan Kaan Urgancıoğlu ile Aslı Enver'in filminin senaryosunu klişe bulan izleyici grubu da çoğunlukta yer alıyor.