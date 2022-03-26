Kara Tahta Dizisi Çarşamba Akşamlarında Yayınlanacak

TRT1 ekranlarının iddialı ve yeni dizisi Kara Tahta, kısa bir süre içerisinde ekran yolculuğuna başlamıştı ve yapılan tanıtımlar ile izleyici kitlesini dikkatini çekmişti. Dizinin çekimleri bir süredir devam ediyor ve seyirci yayınlanan sahneleri merak içerisinde takip ediyor. Geçtiğimiz hafta projenin ilk tanıtımı yayınlanmıştı ve Miray Daner ve Furkan Andıç ekran uyumları ile beğeni toplamıştı. Tanıtım su içinde çekilmişti ve Miray Daner ile Furkan Andıç gibi iki başarılı oyuncu duygusal yönü ağır basan bir hikayenin kahramanları olarak ekranlarda boy göstermişti.

Dram türünde izleyici karşısına çıkan Kara Tahta isimli televizyon dizisi projesinin Çarşamba akşamlarında ekranlarda yer alacağı bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Seyirci kitlesinin ilgisini çekmeyi başaran dizide Furkan Andıç ve Miray Daner gibi iki başarılı genç isim bulunuyor. Dizinin ilk fragmanı ise hafta içinde yayınlandı ve yayınlanan ilk tanıtım ile birlikte yaşanan heyecan da artış gösterdi.

Fragmanın ekranlarda yer alması ile beraber dizinin de tahmin edildiği gibi Çarşamba akşamlarında izleyici karşısına çıkacağı da öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Kara Tahta dizisi Üst Yapım imzalı olarak ekranlarda yer alacak ve 30 Mart çarşamba akşamında birinci bölümünü izleyici karşısına çıkartacak.

Kadrosunda Kerem Arslanoğlu, Cengiz Bozkurt, Çiçek Dilligil, Seren Uçer, Mine Tüfekçioğlu ve Nizam Namidar gibi önemli oyuncularından bulunduğu projenin yönetmenliği ise Ender Mıhlar tarafından üstleniliyor. Başarılı yönetmen daha önce ünlü oyuncu Furkan Andıç'ın başrolünde bulunduğu Her Yerde Sn isimli romantik komedi dizisini de çekmiş ve büyük başarılara imza atmıştı.

İlk tanıtım ile projenin etkileyici bir hikayeye sahip olduğu anlaşıldı ve senaryosu Erkan Birgören tarafından yazılan dizi dikkatleri üzerinde topladı. Furkan Andıç dizide Atlas karakterine hayat verirken partneri Miray Daner de Irmak olarak izleyici ile buluşacak.