Justin Bieber Eşinin Yırtmacı ile Zor Anlar Yaşadı!

Hailey Baldwin ve Justin Bieber çifti 2018 yılında dünya evine girmiş ve sosyal medya hesaplarından çeşitli paylaşıma gerçekleştirmişti. Ünlü çift, önceki akşam Batı Hollywood'da bulunduğu sırada objektiflere takıldı ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Derin yırtmaç detayı olan siyah kadife bir elbise giyen Hailey Baldwin, elbisesi ise çok konuşulanlar arasına girerken ünlü isim Justin Bieber da korumacı tavırlar sergiledi.

Ünlü şarkıcı Justin Bieber eşine karşı göstermiş olduğu korumacı tavırlar ile dikkatleri üzerinde topladı ve Hailey Baldwin’in zor anlar yaşamasını engellemeye çalıştı. Göğüs dekolteli ve her iki tarafında transparan yırtmaç olan elbisesi ile Gündem olan Harley Balvin seçimi ile dikkat çekti.

Batı Hollywood'da objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti bir arkadaşlarının girişimde bulunduğu yeni işinin açılışına katılım gösterdi. Gösteri dünyasının ünlü çifti kıyafetleri ile de gündemde yer alırken başarılı şarkıcı Justin Bieber'ın eşinin elbisesine karşı koruyucu tavırlar sergilemesi ve yürüdükleri sırada her iki elini de eşinin belinden hiç ayırmaması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.

Bir arkadaşlarının yeni işinin açılışına katılan gösteri dünyasının ünlü çifti Justin Bieber ile Hailey Baldwin tepeden tırnağa siyahlara bürünerek takım oldu. Ünleri ile olduğu kadar şıklıklarıyla adlarından söz ettiren ünlü çift, gündem haline geldi. Ünlü model Hailey Baldwin eşi ile birlikte siyah giydiği gecede göğüs kısmı derin dekolteli ve bacak kısmının her iki tarafında transparan detaylar olan siyah bir elbise tercih etti.

Justin Bieber Geleneği Bozmadı!

Ünlü şarkıcı Justin Bieber eşi ile birlikte objektiflere yansıdı ve her yerde olduğu gibi yine korumacı tavırlarını sergilemeye devam etti. Şarkıcı, bu hareketi ile “geleneğini bozmadı” şeklinde yorumlar yapılmasına sebep oldu. Çift objektiflerin karşısında yürüdüğü sırada Justin Bieber eşinin belini her iki eli ile sardı ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçti.