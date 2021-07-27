Taliban, Afganistan’ın Yarısını Nasıl Geri Aldı?

Görünüşe göre Taliban, son haftalarda ABD birliklerinin geri çekilmesiyle cesaretlendi ve birçok bölgeyi hükümet güçlerinden geri aldı.

BBC Afgan servisinden yapılan araştırmalar, militanların artık kuzey ve kuzeydoğu ile Gazne ve Maidan Wardak gibi orta iller de dahil olmak üzere ülke genelinde güçlü bir varlığa sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca Kunduz, Herat, Kandahar ve Lashkar Gah gibi büyük şehirlere de yaklaşıyorlar.

Afganistan’da Kontrol Kimde?

Kontrol ile idari merkezin, polis karargahının ve diğer tüm devlet kurumlarının Taliban tarafından kontrol edildiği bölgeleri kastediyoruz.

ABD birlikleri ve onların NATO ve bölgesel müttefikleri, Kasım 2001'de Taliban'ı iktidardan uzaklaştırdı. Grup, ABD'deki 11 Eylül 2001 saldırılarıyla bağlantılı Usame Bin Ladin ve diğer El Kaide figürlerini barındırıyordu.

Ancak bölgedeki uluslararası varlığın devam etmesine, Afgan hükümet güçleri için milyarlarca dolarlık desteğe ve eğitime rağmen, Taliban yeniden bir araya geldi ve daha uzak bölgelerde kademeli olarak güç kazandı.

Başlıca etki alanları güney ve güneybatıdaki geleneksel kaleleri - kuzey Helmand, Kandahar, Uruzgan ve Zabul vilayetleriydi. Ama aynı zamanda kuzeybatıda güney Faryab'ın tepelerinde ve kuzeydoğuda Badakhshan dağlarında.

2017'de bir BBC araştırması, Taliban'ın bir dizi ilçenin tam kontrolünde olduğunu gösterdi. Ancak araştırma aynı zamanda ülkenin diğer birçok yerinde aktif olduklarını, bazı bölgelerde haftalık veya aylık saldırılar düzenleyerek önceki tahminlerden önemli ölçüde daha yüksek bir güce sahip olduklarını gösterdi.

2001'den bu yana sahip olduklarından daha fazla bölgeyi kontrol etmelerine rağmen, sahadaki durum değişken.

Hükümet, Taliban'ın baskısına dayanamadığı bazı ilçe idari merkezlerini terk etmek zorunda kaldı. Diğerleri zorla alındı.

Hükümet, güçlerini yeniden organize edebildiği veya yerel milisleri toplayabildiği yerlerde, kaybedilen bazı bölgeleri yeniden ele geçirdi - ya da bu bölgelerdeki çatışmalar devam ediyor. ABD birliklerinin çoğu Haziran ayında ayrılsa da, Kabil'de bir avuç kaldı ve ABD Hava Kuvvetleri son birkaç gün içinde Taliban mevzilerine karşı hava saldırıları düzenledi.

Afgan hükümet güçleri, ağırlıklı olarak ovalarda veya nehir vadilerinde bulunan ve aynı zamanda nüfusun çoğunun yaşadığı şehir ve ilçeleri elinde tutuyor.

Taliban'ın en güçlü olduğu bölgeler seyrek nüfuslu ve birçok alanda kilometrekareye 50'den az kişi düşüyor.