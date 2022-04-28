Johnny Depp- Amber Heard Davası Nedir, Neler Oldu?

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp ile Amber Heard arasında yaşanan iftira davası dünya gündeminde yer almaya devam ediyor ve pek çok insan davayı günbegün takip ediyor. Davanın ilk gününden bu yana dinlenilen sanıklar üzerinden kamuoyu araştırmaları da gerçekleşiyor. 58 yaşındaki Johnny Depp ile 35 yaşındaki Amber Heard arasında dava sürüyor ve eski eşler arasında yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor. Ünlü çift, 2016 senesinde 15 aylık evliliklerini sonlandırma kararı almış ve ayrılık sebeplerini de şiddetli geçimsizlik olarak göstermişti. İkili birbirlerini suçlamış ve daha sonra mahkeme salonunda karşı karşıya gelmişti.

Depp, eski eşini yazmış olduğu bir makalede kullanmış olduğu ifadeler sebebiyle dava etti ve bu makale nedeni ile oyunculuk kariyerini tehlikeye girdiğini söyledi. 36 yaşındaki eski eşi yazısında kendisini “ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden toplumsal figür” olarak tanımlamış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Johnny Depp ise 2018 tarihli olan makalede ismi geçmese bile bu yazı sonrasında itibar kaybına uğradığını öne sürmüş ve eski eşinden 50 milyar dolar talep etmişti.

Johnny Depp'in eski eşi ise kendisinin dava edilmesi sonrasında asıl mağdurun kendisi olduğunu söylemiş ve karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat isteminde bulunmuştu. Davanın Pazartesi ve Perşembe günleri arasında sabah 10 ile 17 arasında görüldüğü öğrenildi ve konu dünya gündeminde üst sıralarda yer aldı.

Söz konusu davanın 6 hafta sürmesi bekleniyor şu ana kadar ünlü oyuncu Johnny Depp'in ve bazı diğer tanıkların ifadelerinin dinlendiği biliniyor. Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard ise henüz konuşmadı ve eski eşinin hayranlarının tehditlerinden korkması sebebiyle özel bir güvenlik ekibi kiraladığını açıkladı.

57 yaşındaki ünlü aktör eski eşinin avukatları tarafından sorgulanıyor ve fiziksel taciz uygulayan bir eş olarak tanımlanarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanı sıra Johnny Depp'in eski eşinin avukatlarının sıklıkla kendisine alkol kullanımı ve uyuşturucu hakkında sorular sorduğu da biliniyor.