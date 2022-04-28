Bayram ikramiyelerinin emeklilere ödenmesinden sonra şimdi de PTT desteği geliyor! Bütün SGK emeklileri faydalanabilir. Emekli vatandaşlar, bayram ikramiyeleri ödemelerini almaya başlamışken diğer taraftan PTT uygulamaları üzerinden yapılan bir son dakika açıklamasına göre nakit problemlerini karşılayacak çözüm ilan edildi. Buna göre maaşını PTT üzerinden alan ve bütün SGK emeklilerinin faydalanabilecekleri fırsatını detayları açıklandı.

Emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL olacak şekilde emekli vatandaşların hesaplarına aktarılmaya başlandı. Ikramiyelerini, maaşlarını aldıkları banka üzerinden alan vatandaşlar, şimdi de ikinci bir müjdeli haberi PTT'den aldı. Buna göre maaşını taşıyan emekliye vatandaşlar, 3 yıllığına sadece PTT üzerinden emekli maaşlarını alma sözü vermeleri halinde kendilerine emekli promosyon ödemesi yapılacak.

Diğer taraftan PTT üzerinden sunulan emekli kredilerine özel oluşturulan paketlerden faydalanmak isteyen vatandaşların uygun faiz oranları ile 36 aylık vade seçeneği şeklinde 45 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekmeleri mümkün iken diğer taraftan 50 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredileri için 24 aylık vade seçenekleri şeklinde uygun faiz oranları ile kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz.

PTT'den uygun faiz avantajı

Üstelik sadece yüzde 2.49 faiz oranı ile başlayan avantajlı faiz oranları ile verilmekte olan nakit destekleri, nakit ihtiyacı bulunan bütün emekli vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlamayı hedefliyor.

Kısa bir mesajla başvuru yapabilirsiniz

PTT'nin emekli desteğine müracaat işlemlerini nasıl yapılacağı da vatandaşlar tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. Maaşını PTT'den alan bütün emekli vatandaşlar, şartsız ve kefilsiz bir şekilde 50.000 TL'ye kadar bütün nakit problemleri açısından SMS ile kredi müracaat işlemlerini gerçekleştirebiliyor.