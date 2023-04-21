İzleyici Artık Üç Kız Kardeş Dizisi İçin “Yeter” Diyor!

Kısa bir süre sonra ikinci sezonu sona erecek olan Üç Kız Kardeş dizisi salı akşamlarında yayın hayatına devam ediyor. Berker Güven ile özgü Kaya ikilisinin partnerliği ile sıklıkla magazin gündeminde yer alan Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuların performansları ile çok konuşuluyor. Her hafta özellikle sosyal medyada da Twitter'ın TT listesinde yer alan dizi projesinin 3. sezonda devam edip etmeyeceği ise tartışma konusu oldu.

Sezon sonuna haftalar kala Üç Kız Kardeş gibi seyirci grubuna ekran başına çeken bir dizi projesinin 3. sezonda da devam etmesi şaşırtıcı bir durum olarak görünmüyor. Elbette dizide hikayenin uzayacak olması ise bazı olayların tekrarlanacağı anlamını taşımıyor. Yani seyirci kitlesi bugüne kadar sosyal medyada diziye karşı büyük bir destek sundukları için bazı anlarda eleştiri de yapabileceklerini savunuyor. Söz konusu dizi projesinde Somer ile Türkan arasındaki aşk hallerinin artık sona ermesi ve ayrılık gibi durumların yaşanması seyirci grubu tarafından sıkıcı bir hal aldı.

Dizi hayranları Somer ile Türkan'ın arasında meydana gelen sürekli bir ayrılık hallerini artık görmezden geliyor. Dizi senaristleri hikayeyi uzatmak için projelerde konuyu uzatıyor ve bu durum da bazen seyirci kitlesini sıkabiliyor. Olaylar sakız gibi birbirini takip ediyor ve bölümler ardı sıra bu şekilde ilerliyor.

Sosyal medyada dizi hayranları da artık bu durumdan ciddi anlamda rahatsızlık duymaya başladıklarını belirten yorumlara imza attı. Bir izleyici Üç Kız Kardeş dizisinin çok saçmaladığını ifade ederken bu şekilde devam edilmesi durumunda kimsenin bu diziyi izlemeyeceğini söyledi. Somer'in yüzsüz olduğunu ve hala Mine'ye gitmesinin anlamsız olduğunu ifade eden izleyici kitlesi her şeyin başa döndüğünü açıkladı. Bunun yanı sıra pek çok dizi hayranı da Mine ile Somer'i beraber görmek istemedikleri konusunda hemfikir.