Akif Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir, Nerede Yayınlanacak?

Geri sayım Uğur Uzunok ve Raif İnan’ın yapımcı koltuğunda oturduğu Akif dizisi için başladı. Dizi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatacak ve kısa süre içerisinde TRT'nin dijital platformunda izleyiciyle buluşacak. Özge Borak, Fikret Kuşkan, Erdem Akakçe, Ertan Saban, Taha Varan, Adnan Biricik, Şifanur Gül, Gökçe Ayyıldız ve Sevgi Temel'in başrolünü paylaştığı dizi projesi 13 bölüm olarak yayınlanacak.

Ünlü oyuncu Raif İnan dizi hakkında düşüncelerini dile getirdi ve merak edilenleri yanıtladı. Projede İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ekranlara taşıyacaklarını ifade eden Raif İnan merak edilenleri yanıtladı. Bununla beraber yaşanılan o dönemin ruhunu yansıtma konusunda da projenin çok önemli bir yerde bulunduğunu belirten Raif İnan, böyle önemli bir projeyi izleyici grubuna sunmanın heyecanı içinde olduklarını açıkladı. Bu kadar önemli olan bir karakterin hayatını aktarmak ve çok kıymetli sanatçıları aynı dizide bir araya getirmenin büyük bir gurur olduğu söylenildi. İzleyici karşısına çıkacakları günü heyecan içerisinde beklediklerini ifade eden Raif İnan izleyici grubundan tam not almayı umduklarını da söyledi.

13 bölümden oluşan ve Kirli Kedi Yapım tarafından çekimleri tamamlanan mini dizi Mehmet Akif Ersoy’un 1913 ile 1924 arasındaki hayatını izleyici ile buluşturacak. Bir taraftan memleketin gençlerine cesaret vermeye çalışan diğer taraftan da ailesini bir arada tutmaya çalışan İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı Akif dizisinde anlatılacak. Projenin hangi platformda yayınlanacağı henüz açıklanmadı ancak yönetmen koltuğuna ise Selahattin Sancaklı'nın oturacağı belirtildi.

Dizide Recaizade Mahmut Ekrem, Tevfik Fikret, Abdülhak Hamit Tarhan, Enver Paşa, Süleyman Nazif, Halide Edip Adıvar, Talatpaşa ve Kara Kemal gibi dönemin önemli karakterleri de projede yer alacak. Dizinin yapımcılığı ise Uğur Uzunok ile Raif İnan tarafından üstlenilecek.