İyilik Dizisine Çiçek Acar Dahil Oldu

Med Yapım imzalı olarak Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan İyilik dizisi bu hafta cuma günü 3. bölümünü ekranlara taşıdı. Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği ve senaryosunu Özge Korkmaz'ın yazdığı dizi Cuma akşamlarında yayınlanıyor ve dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey gibi üç başarılı isim yer alıyor.

Dizinin adı her ne kadar İyilik olsa da tüm karakterler bir entrika peşinde koşuyor. Bu durumda söz konusu projenin ilk bölümü itibariyle heyecanını korumasını sağlıyor ve dizi reyting oranlarında yükselişe geçiyor. Murat Öztürk tarafından yönetmenliği gerçekleşen diziye yeni bir karakterin katılım göstereceği bilgisine ulaşıldı. Cuma akşamı yayınlanan dizinin yeni bölümüne Çiçek Acar isimli oyuncu Sera Kutlubey’in hayat verdiği Damla karakterini yengesi olarak dahil oldu. Başarılı oyuncu Çiçek Acar İyilik dizisine tıpkı Damla gibi hırslı bir kadın karakter olarak katılım gösterdi. Peki Çiçek Acar kimdir, kaç yaşında ve nereli hangi dizilerde rol aldı, İyilik Damla'nın yengesi kimdir?

Birinci bölümü ile ortalamanın altında izlenme oranlarına ulaşan İyilik dizisi sonraki haftalarda bu durumu düzeltmiş ve başarı merdivenlerini tırmanmaya başlamıştı. Dün akşam izleyici ile buluşan yeni bölümde güzel sonuçlar elde eden İyilik dizisi hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri haberimizin devamında sizler için yazdık.

Başarılı isim Çiçek Acar Cennetin Gözyaşları isimli dizide Nilgün isimli karakterine hayat vermiş ve sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncu son olarak ise Exxen için çekilen Sihirli Annem isimli dizi projesinde Periliçe karakterine hayat vermiş ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Daha önce Sevgili Geçmiş, Hamlet, Beyaz Balina, Çocukluk, Dehşetin Tanıkları, Hatasız Kul Olmaz, Ayrılık ve 72. Koğuş gibi birbirinden farklı yapımlarda da yer alan ünlü oyuncu beğenilerek takip ediliyor.